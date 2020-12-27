Туристов призвали отказаться от поездок в Турцию из-за серии землетрясений

Элязыг, 27 декабря. Жители Турции проснулись в страхе из-за двух землетрясений за последние сутки, пишет издание Yurt.

Согласно информации Управления по чрезвычайными ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD), подземные толчки начались в 09:37 по местному времени. Первый природный катаклизм зафиксирован в восточной части страны на глубине 16 километров в 240 километрах от центра Эрзурума. Мощность достигла магнитуды 5,3 балла по шкале Рихтера. Примечательно, что отголоски сейсмоактивности почувствовали граждане провинций Малатья и Диярбакыр.

Второе землетрясение случилось в 10:13 (GMT+3) в юго-западной провинции Мугла. Его эпицентр располагался в акватории Средиземного моря у берегов района Даламан.

По предварительным данным, жертв среди граждан и гостей республики пока нет. Подземные толчки разрушили часть зданий, находящихся в аварийном состоянии. Спасатели исследуют инфраструктуру, чтобы избежать дальнейших обрушений.

Жителей просят соблюдать внимательность и осторожность при передвижении по улицам города и карантинные меры, введенные для борьбы с распространением COVID-19.

Иностранных туристов призывают временно отказаться от поездок в Турцию, в частности, в сейсмоактивные районы. За последние несколько месяцев на территории республики фиксировались десятки землетрясений. Самый сильный разрушил от 6 до 20 зданий в Измире и похоронил под их обломками людей. В результате 116 человек погибли, 1 034 граждан получили ранения.