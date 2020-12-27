Заявление «Шарите» дает повод заменить Навальному условный срок на реальный



Заявление берлинской клиники «Шарите», которое было размещено на страницах авторитетного медицинского журнала The Lancet, свидетельствует о том, что Алексей Навальный находится в Германии без медицинских оснований. В экспертном сообществе считают, что такую ситуацию можно приравнять к сообщению официальных лиц и использовать в суде в рамках дела об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны.

«Восьмое заключительное» заявление

Ранее, 21 декабря, журнал Lancet опубликовал отчет о клиническом случае основателя ФБК (иностранный агент) Алексея Навального. Информация в документе обозначается как «восьмая заключительная».



Согласно отчету, оппозиционер поступил в «Шарите» 22 августа. Через пару дней у него диагностировали «тяжелое отравление ингибиторами холинэстеразы». Сославшись на сведения лаборатории бундесвера, власти Германии сообщили об отравлении Навального веществами группы «Новичок».

«С согласия Алексея Навального команда врачей удовлетворила запрос профильного журнала The Lancet и обнародовала отчет о лечении», — отмечается в материале.

Авторы статьи, подписанной 14 врачами, также выразили признательность коллегам, работавшим с данным случаем, в том числе сотрудникам Института фармакологии и токсикологии бундесвера в Мюнхене, производившим ряд замеров уровня холинэстеразы в клетках Навального.

Заявление «Шарите» как основание для судебного производства

Известный адвокат Дмитрий Аграновский ознакомился с документацией, в которой содержится хронологический порядок медицинских процедур, примененных в отношении Навального. По его мнению, саму публикацию в журнале The Lancet допустимо приравнять к сообщениям официальных лиц.

«Предлагаю обратиться к положениям статьи 74 частям 2 и 3 Уголовного кодекса: если условно осужденный уклонился от исполнения наложенных на него обязательств (например, регулярно отмечаться) либо скрылся от контроля (а он без оснований находится за границей с октября), суд может продлить ему испытательный срок либо может вынести решение об отмене условного осуждения и исполнения приговора суда. Попросту заменить условное на реальное», — сказал эксперт в комментарии РАПСИ.

По словам Аграновского, сам факт наличия отчета «Шарите» в The Lancet может служить основанием для возбуждения уголовно-исполнительной службой соответствующего производства. В заявлении «Шарите» указывается, что Навальный был здоров уже на 55 день нахождения в клинике. Таким образом, 15 октября оппозиционер уже не имел медицинских оснований для нахождения в другой стране.





В июне этого года на Навального было заведено уголовное дело об оскорблении ветерана. В официальном сообщении СК РФ говорилось, что оппозиционер подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»).



В настоящее время судебное производство по этому делу приостановлено в связи с болезнью обвиняемого. Если учесть данные из отчета «Шарите», становится ясно, что основатель ФБК восстановился в достаточной степени и находится в Германии без законных оснований. По версии Российского агентства правовой и судебной информации, оппозиционер может намеренно эксплуатировать свое положение в ФРГ. Именно оно позволяет ему не являться на заседания в рамках дела об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны.



Журналист ФАН обратился к юристу Илье Ремесло с просьбой оценить вероятность переквалификации дела с учетом того, что Навальный находится на территории ФРГ необоснованно. Он считает, что дело об оскорблении ветерана необходимо возобновить.

«Это нужно сделать. Он находится за границей без уважительных оснований, не является для отметки в уголовно-исполнительную инспекцию, [но] он обязан являться раз в две недели, [чтобы] отмечаться, — это то же основание для смены условного осуждения на реальное. Уголовно-исполнительная инспекция должна заявить соответствующее ходатайство», — заключил эксперт.

Ранее политолог Александр Сосновский анонсировал расследование, связанное с деятельностью Алексея Навального. Соответствующий материал будет посвящен несоответствиям в рассказах основателя ФБК.