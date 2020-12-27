Журналист ВГТРК Александр Рогаткин стал одним из участников экспедиции ФАН в ЦАР

Одним из журналистов, присоединившихся к экспедиции Федерального агентства Новостей в Центральноафриканскую Республику, стал Российский тележурналист, руководитель студии авторских программ ВГТРК Александр Рогаткин. Он и его команда сняли большой спецрепортаж о том, что происходит в ЦАР накануне выборов и как российские инструкторы помогают в защите африканской страны.

Ранее ФАН предложил коллегам из других изданий вместе отправиться в командировку в одну из самых опасных стран мира для оперативного и беспристрастного освещения событий. Александр Рогаткин стал тем, кто согласился принять участие в экспедиции вместе с нашими журналистами.

Материал команды Рогаткина уже вышел в эфир во время программы «Вести недели с Дмитрием Киселевым». В нем описываются не только последствия бандитских нападений в преддверии выборов, но и роль России в урегулировании кризиса. Например, как поставляются военные грузы с разрешения Совбеза ООН.

«Через посредников бандиты вышли и предложили определенные условия, чтобы русские не вмешивались в конфликт, либо удалились в Россию. Но русские сказали, что они не бросают друзей», — говорит в репортаже ВГТРК специальный советник президента ЦАР Валерий Захаров.

Также в материале есть и реакция местных жителей на помощь со стороны России. Так один из служащих рядовых правительственных войск открыто благодарит россиян за то, что они помогают его родине.

Сейчас наши военкоры продолжают снимать сюжеты в самых горячих точках конфликта. Большой репортаж о ситуации в ЦАР и о том, как прошли и закончились президентские выборы в этой стране, от корреспондентов ФАН вы сможете посмотреть уже на следующей неделе.