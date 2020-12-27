Познер опроверг информацию о том, что на него подали в суд из-за спора о России

Информация о том, что с известным телеведущим Владимиром Познером собирается судиться разгневанный житель Москвы Константин Шулика, появилась в Сети в воскресенье вечером. Однако журналист такие новости категорически опровергает.

По данным СМИ, москвич якобы остался недоволен деятельностью интернет-сообщества «Познер Online» в социальной сети «ВКонтакте». Он поругался с одним из пользователей, который оставлял в Сети оскорбительные комментарии. Темой дискуссии стало положение дел в России. Оппонент Константина Шулики позволял себе нелестные реплики в адрес страны и участников переписки. Дело закончилось травлей. На требование удалить сообщения обидчика администраторы группы никак не отреагировали. Тогда возмущенный Шулика решил обратиться в правоохранительные органы, но личность интернет-хулигана установить не удалось.

По рекомендации юриста житель Москвы решил подать в суд на телеведущего и администрацию социальной сети. Он выставил иск по делу «о защите деловой репутации, чести и достоинства» на сумму 200 тысяч рублей. Константин Шулика решил, что раз страница принадлежит журналисту, тот и должен отвечать за происходящее на ней.

Корреспондент ФАН связался с Владимиром Познером с просьбой прокомментировать ситуацию.

«Я в первый раз это слышу и ничего не могу сказать, ничего не знаю об этом, — сказал телеведущий. — По-видимому, это фейк, я даже не знаю, о чем идет речь. «Познер Online» — это мой сайт, там есть администратор, который им и занимается. Время от времени я туда что-то такое пишу, нечасто, надо сказать, но такое бывает».

По словам Владимира Познера, у него нет никаких групп и сообществ ни в одной из социальных сетей. Сайт «Познер Online» ему много лет назад предложил создать старый знакомый, он же стал модератором. Время от времени журналист выкладывает на сайт свои публикации, но никаких обсуждений на нем не ведется.

«Группа «ВКонтакте» — это не я. Я к ней не имею ни малейшего отношения, — сказал Владимир Познер. — С одной стороны, конечно, льстит, что мое имя так привлекает, хотя, серьезно говоря, я бы предпочел, чтобы этого не было. Но, по-видимому, здесь ничего нельзя сделать».

Подавать встречный иск или судиться с пользователями Сети за использование своего имени телеведущий не планирует. Но, если дело все-таки дойдет до судебного разбирательства, Познер готов отстаивать свою правоту.

«Посмотрим, конечно, как это будет развиваться, и будет ли это вообще развиваться, я в этом как-то сомневаюсь, — добавил Владимир Познер. — Никакой группы «ВКонтакте» у меня нет, поэтому подавать на меня в суд по этому поводу, скажем так, бессмысленно как минимум. Это на совести тех, кто организовал эту группу. Если дойдет до разбирательств, конечно, буду все это объяснять, но я очень не люблю вот это «бы». Пока что никаких официальных заявлений по этому поводу я не получал».

Немногим ранее Владимир Познер прокомментировал другую скандальную ситуацию, связанную с отстранением от эфиров журналиста Павла Лобкова.