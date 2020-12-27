Список из 20 вещей, от которых нужно избавиться быстро и без сожалений

Новый год — новый жизненный этап, поэтому стоит присмотреться к вещам, которые лежат в доме без дела и только захламляют территорию и пылятся. ФАН решил провести предновогоднюю уборку и показал, от каких вещей стоит избавиться без сожалений.

Одноразовые вешалки из магазинов

Во многих бутиках комплект одежды продается совместно с вешалками. Но как правило, делаются такие гардеробные аксессуары из тонкой пластмассы. Со временем они теряют форму, начинают сгибаться и нередко становятся причиной порчи одежды. Такие вешалки появляются в домах с пометкой «а вдруг пригодится», как и многое прочее барахло. Вердикт — на мусорку!

Просроченная косметика

Порой различные средства для кожи могут не подходить, вызывать раздражение и сухость. В такие моменты срабатывает рефлекс «жалко же». Не жалко! Подобная косметика только навредит, кроме того, она имеет срок годности, по истечению которого использовать средства может быть опасно.

Устаревшая бижутерия

Время не стоит на месте и, если украшения, которые когда-то были в моде, лежат и пылятся на полке, скорее всего, они там и будут лежать. На смену одних бус приходят новые, а со старыми лучше попрощаться.

Старые журналы и газеты

Нет смысла ждать именно того самого уютного вечерка, которым можно будет полистать журнальчик-другой. Чаще всего листать приходится страницы сайтов на ноутбуке или смартфоне. Кроме того, новости мира и моды не стоят на месте. Со старой прессой есть риск отстать от тенденций.

Носки и колготки

Наверное, носки можно считать самой загадочной вещью в гардеробе, потому что один из пары постоянно куда-то девается. Как ни странно, многие хранят одинокий носочек в надежде, что пара когда-нибудь воссоединиться. Не стоит ждать, нужно смириться с утратой и двигаться дальше. Кроме того, также решительно стоит поступать с колготками со стрелками и рваными чулками. Им нет места в гардеробе.

Остатки краски и стройматериалов

Шансы на то, что оставшаяся после ремонта краска или доски понадобятся в следующий раз, ничтожно малы. Кроме того, со временем краска может поменять оттенок, клей и другие строительные составы могут поменять свойства и консистенцию, использовать их будет невозможно. Тогда зачем держать в доме то, что в итоге все равно окажется на свалке?

Растянутое нижнее белье

Белье при частой носке сохраняет свою форму от двух до двух с половиной лет. Затем ткань начинает выцветать, а волокна — растягиваться. Оно уже не так держит форму и не подчеркивает достоинства фигуры. Быть может, это и был любимый комплект, но он уже не тот…

Просроченные специи

У специй есть срок хранения, после чего травы теряют свой вкус и аромат. Используя такие приправы, можно не только не добиться желаемого вкуса блюда, но даже испортить его.

Ненужная техника

Громоздкие магнитофоны, видеоплееры с пиратскими видеокассетами и компакт-дисками — это прошлый век, вряд ли кому-то захочется одним прекрасным вечером ностальгировать, посмотрев фильм по «видику». К тому же магнитные видеокассеты со временем портятся и просмотр ленты становится вовсе невозможным. К устаревшей технике можно отнести старые мониторы и процессоры, плееры и другие устройства, которые изжили себя. Если у вас нет в планах дойти до комиссионного магазина и сдать это все, то — прямая дорога сами знаете куда.

Зубные щетки и мочалки для тела

Эти предметы личной гигиены нужно менять с определенной периодичностью. Для зубных щеток — три месяца, для мочалок — около полугода. Все дело в микробах, которые скапливаются на поверхности предметов в процессе их использования. Микроорганизмы сделают процесс принятия душа не только бесполезным, но и вредным.

Кухонные тряпки и губки

Кухонные принадлежности, особенно те, которые часто соприкасаются с обеденными поверхностями, лучше менять не реже одного раза в месяц или даже чаще. Причина все та же — микробы. Кроме того, эпидемиологи советуют каждую неделю обеззараживать губки и тряпки. Делать это нужно в микроволновой печи с содой.

Банные и кухонные полотенца

Срок службы полотенец около двух лет. По истечению этого срока лучше текстиль поменять, к тому же если вы его использовали довольно часто. В шкафу наверняка найдутся запасные полотенца, которые уже заждались своего часа.

Подушки

Специалисты советуют менять подушку как минимум раз в два года. Только представьте, что ваша голова и лицо касаются это спальной принадлежности по восемь часов ежедневно. Подумать страшно, сколько за все время использования на ней может скопиться бактерий. Так что если время пришло проститься с этой «подругой», то не стоит медлить. Лучше и полезнее завести новую.

Игрушки

Наверное, не стоит упоминать те, которые давно вышли из строя и сломались. Наверняка, такие в доме вряд ли хранятся. Но есть те, которые просто стоят и собирают пыль. Если ребенок не играет в какие-то игрушки, потому что они ему просто не нравятся, смело выбрасывайте или отдайте кому-нибудь.

Перегоревшие лампочки, севшие батарейки

Если с утилизацией старых лампочек и батареек раньше были проблемы, то теперь проводятся акции, а порой и целые фестивали по сбору этого опасного для окружающей среды мусора. Некоторые магазины безвозмездно принимают ненужные батарейки и лампочки. Кроме того, в некоторых подъездах жители специально выставляют коробки для их сбора, чтобы правильно сдать их в утиль.

Лекарства

Лекарственные препараты имеют срок годности, поэтому стоит периодически заглядывать в свою аптечку, проверять даты изготовления. Принимать просроченные лекарства небезопасно, поэтому их лучше сразу выбросить.

Консервы

Ничто не вечно, консервы в том числе. К сожалению, у них тоже есть срок годности, чаще всего он не превышает двух или трех лет. Поэтому стоит проверить свои запасы и избавиться от того, что уже нельзя употребить в пищу.

Пластиковые контейнеры

Порой эти баночки копятся с невероятной скоростью и готовы заполонить все на кухне. И все бы ничего, да только в хозяйстве используется только парочка любимых контейнеров или максимум три. А куда девять остальные десять? Лучше собрать все, что не нужно, и избавиться от этого.

Еда, приготовленная пять дней назад

Порой наготовишь впрок, а есть одно и тоже надоедает. И душу совсем не радуют эти остатки вермишели или половины котлеты. А это плохо. В доме ничего не должно портить настроения. Все, что вас окружает, должно приносить радость и создавать уют.

В преддверии самого главного зимнего праздника после качественной уборки дома и избавления от всякого ненужного хлама стоит позаботиться о новогодней атмосфере. Если елка еще не наряжена, то потомственная ведьма уже подготовила несколько советов на эту тему.