Турция отказывается выводить военных и наемников из Ливии

Политолог Абдулла аль-Макри раскритиковал Турцию за сохранение военного присутствия в Ливии. По его словам, Анкара объявляет войну гражданам государства.

Министр национальной обороны республики Хулуси Акар заявил, что ВС страны готовы открыть ответный огонь по ЛНА в случае нападения на турецких военных. Об этом глава ведомства объявил после посещения Триполи в составе делегации.

В ходе визита в столицу североафриканского государства генерал провел ряд встреч с представителями Правительства национального согласия (ПНС). Стороны обсудили размещение солдат и их безопасность на авиабазе Аль-Ватыя и спецобъекте в Мисурате.

Примечательно, что именно на эти военные аэродромы прибывают грузовые самолеты ВВС Турции. Они перебрасывают боеприпасы, наемников и боевую технику для укрепления триполитанских «властей» и подконтрольных им бандформирований, что противоречит оружейному эмбарго Совета Безопасности ООН.

Политолог Абдулла аль-Макри осудил агрессивные действия Анкары в регионе. По его словам, визит министра обороны Акара является «объявлением войны против ливийского народа».

«Делегаты и парламентарии продолжают работу по урегулированию ситуации в североафриканском государстве. Представители Форума политического диалога в Тунисе и Совместного военного комитета «5+5» добились определенных результатов, которые помогли достигнуть перемирия», — заявил эксперт.

Аль-Макри считает, что Турция, наоборот, пытается усугубить ситуацию в Ливии для реализации собственных целей, в частности, заполучить контроль над доходами от продажи нефтепродуктов и возможность оказывать влияние на внутреннюю политику в стране.

«Анкара должна прекратить вмешиваться в дела североафриканского государства и угрожать безопасности и миру в Средиземноморье», — приводит слова политолога издание Libya 24.

Ряд экспертов неоднократно подтверждал, что президенту Реджепу Тайипу Эрдогану выгоден хаос в регионе. Он намеренно эскалирует кризис, который помогает ему проводить захватническую политику и удовлетворять неоосманские амбиции. Последнее заявление министра обороны Хулуси Акара только подтверждает планы Анкары по сохранению военного присутствия в Ливии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Турция готовит боевиков ПНС к атаке на Сирт. Источник подтверждает, что в операции примут участие иностранные наемники.