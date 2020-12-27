Неизвестные бандиты похитили женщину с ребенком в Триполи

Триполи, 27 декабря. Преступная группировка похитила двух человек в столице Ливии, пишет 218TV.

Инцидент произошел накануне на западе североафриканского государства. Очевидцы сообщили, что вооруженные люди ворвались в жилой дом и, пригрозив убийством, взяли в плен женщину с ребенком.

Нападавшие оставили записку на столе с требованием выкупа в размере 3,3 миллиона динаров (182 млн рублей — прим. ФАН) за их освобождение. По предварительной информации, пострадавшие оказались семьей бизнесмена из Триполи. Не исключено, что его работа и доход стали причиной похищения.

Мужчина уже обратился в «Министерство внутренних дел» нелегитимного Правительства национального согласия Ливии с просьбой найти его родных и вызволить из плена. Представители «МВД» ПНС пока не отреагировали на жалобу гражданина.

Напомним, что триполитанские «власти» состоят из коррумпированных чиновников, боевиков незаконных бандформирований и членов запрещенных на территории РФ террористических организаций. Джихадисты на постоянной основе похищают людей с целью шантажа и вымогательства. Местные «правоохранители» закрывают глаза на их бесчинства.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что жители Мисураты осудили ПНС Ливии за похищение и убийство мирного жителя.