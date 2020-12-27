Топ-7 фильмов с участием Жерара Депардье

Жерар Депардье 27 декабря отмечает свой 72 день рождения. В России французский актер стал особенно обсуждаем, когда получил здесь гражданство и открыл свою продуктовую компанию. Актера называют человеком с тысячами лиц за его разносторонние интересы: он и певец, и телепродюсер, менестрель, режиссер, кинорежиссер, комик, предприниматель, геймер. Однако большую часть жизни Жерар посвятил кино. Его фильмография насчитывает более 170 кинокартин, Депардье прославился не только у себя на родине, но и в Голливуде. Определенного жанра актер не придерживался, участвовал в съемках совершенно разных направлений — начиная с телесериалов, заканчивая фестивальным кино. ФАН подготовил подборку из семи самых ярких фильмов с Жераром Депардье, особенно полюбившихся российским зрителям.

Папаши (1983)

Режиссер Франсис Веберс.

«Папаши» — легкая французская комедия о поисках сбежавшего из дома подростка. Семнадцатилетний Тристан поссорился с отцом и решил скрыться от родителей. Полиция быстро мальчика найти не смогла, поэтому мать подростка обратилась за помощью к своим бывшим любовникам.

Самоуверенный и успешный журналист Жан Люка (Жерар Депардье) и невезучий, ранимый школьный учитель Франсуа Пиньон (Пьер Ришар) объединяются, чтобы найти мальчика. При этом каждый искренне убежден, что Тристан — именно его сын. Так на голову подростка неожиданно свалилось двое папаш.

Комичность в том, что бывшая возлюбленная соврала обоим насчет отцовства, и на самом деле папа мальчика — это ее законный супруг.

Беглецы (1986)

Режиссер Франсис Веберс.

В комедии с элементами драмы партнерами по съемочной площадке вновь стали Жерар Депардье и Пьер Ришар. Имена главных героев полностью совпадают с именами персонажей предыдущего фильма. Только здесь Франсуа Пиньон (Ришар) — грабитель, а Жан Люка (Депардье) — его заложник.

Полиция организовала погоню после неудачного ограбления банка Франсуа Пиньоном, и герои поменялись местами: теперь заложник, бывший заключенный, опекает своего похитителя и его немую дочь, помогает им скрыться. Благодаря совместным приключениям герои привязались друг к другу, маленькая Жанна смогла заговорить, и после всех передряг троица отправилась в Италию, чтобы скрыться там от правосудия.

Вид на жительство (1990)

Режиссер Питер Уир.

«Вид на жительство» — мелодрама совместного производства Франции, Австралии и США. Французский эмигрант Жорж (Жерар Депардье) и американка Бронте (Энди Макдауэлл) вступили в фиктивный брак, а потом благополучно разошлись. Каждый достиг своей цели: Жорж получил гражданство США, Бронте завладела квартирой с целой оранжереей.

Когда парой заинтересовалась иммиграционная служба, героям пришлось жить вместе, чтобы пройти экзамен на семейные отношения: настоящие они или фейковые. Чтобы убедить инспекторов, что их семья построена не на взаимовыгодных условиях, а на искренних чувствах, паре пришлось постараться. Ему — изучить всю многочисленную родню супруги. Ей — запомнить все татуировки на теле мужа.

Притворство ради экзамена вскоре переросло в настоящие чувства, но одна маленькая оговорка Жоржа перед инспектором испортила мнение уже почти поверившего супругам инспектора.

Мой отец — герой (1994)

Режиссер Стив Майнер.

«Мой отец — герой» — комедия с элементами мелодрамы. После развода с женой Андре (Жерар Депардье) много лет не видел собственную дочь. Долгожданная встреча стала настоящим потрясением для Андре. Ему выпал шанс провести с дочерью рождественские каникулы на Маврикии.

Четырнадцатилетняя Вероника ошарашила отца предложением сыграть влюбленную пару для окружающих. Отец никак не мог понять, почему на него пялятся знакомые дочери. Оказывается, она сочинила для всех историю, где Андре не просто ее любовник, а еще секретный агент и бывший уголовник.

Красотки (1998)

Режиссер Ариэль Зейтун

Красотка Сесиль (Жюдит Годреш), молодая ученый-этнолог, неудачно потерявшая репутацию из-за своего же открытия. Вместо продолжения карьеры ученого Сесиль пришлось работать ассистенткой нового научного руководителя Лорана Гаспара (Жерара Депардье).

У девушки быстро возникают чувства к начальнику, но, увы, безответные. Она вдруг обнаружила, что ведет совсем не такую жизнь, как большинство женщин, пользующихся успехом среди мужчин. Ее знакомые просто наслаждаются жизнью, не заморачиваются наукой, стараясь не выделяться интеллектом.

Дружба с девушкой из такого общества позволила Сесиль открыть себя с другой стороны. Влюбить Лорана это помогло, но выясняется, что полюбил он не настоящую Сесиль, а лишь ту, кем она притворялась.

Невезучие (2003)

Режиссёр Франсис Вебер.

Главный герой комедии Квентин неудачно попытался ограбить банк и попал в руки полиции. Уже находясь в тюрьме, он настолько достает сокамерников своей болтовней и вопросами, что те набросились на него с кулаками. Хоть Квентин и не отличается острым умом, зато наделен физической силой, потому легко дал отпор нападающим.

Болтливость Квентина пытались использовать полицейские, чтобы тот разговорил заключенного Руби, прятавшего большую сумму денег. Главный герой успевает привязаться к сокамернику за его «удивительные лошадиные глаза». После попытки друга вскрыть себе вены Квентин попадает за ним в больницу. Они сбегают оттуда и помогают друг другу до последнего: и при погонях, и в драках, и в перестрелках.

Астерикс и Обеликс (1999–2012)

Режиссер Лоран Тирар.

Первая официальная экранизация комиксов о галлах Астериксе (Кристиан Клавье) и Обеликсе (Жерар Депардье) вышла в 1999 году под названием «Астерикс и Обеликс против Цезаря». Благодаря успеху картина повлекла за собой еще три части: «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра», «Астерикс на Олимпийских играх» и «Астерикс и Обеликс в Британии».

Комедия о героях, способных победить целую армию противников, стоит им только выпить бутылочку волшебного зелья, завоевала любовь зрителей с первого фильма. Кроме приключений в картинах развиваются еще и романтические истории главных героев, диалоги сопровождаются шутками, поэтому кинолента по праву стала носить звание семейного фильма.