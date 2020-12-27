Николай Цискаридзе рассказал ФАН, как сильно ждет открытия границ между странами

Российский артист балета и педагог, экс-премьер балета Большого театра, народный артист РФ, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству Николай Цискаридзе рассказал ФАН, как будет проводить время после встречи Нового года.

«С 1 по 10 января нет никаких планов, так же, как и у всего мира, — никто не знает, что будет с нами. Я хотел в Лондон улететь, но, видите, как все получилось… Точно буду отдыхать, у меня каникулы, я же в школе работаю (Академия русского балета имени А. Я. Вагановой, где Цискаридзе — ректор. — Прим. ФАН)», — поделился Цискаридзе.

Больше всего артиста балета угнетает именно закрытость многих стран. Ограничение в перелетах крайне обеспокоило Николая Максимовича.

«Вообще без вариантов, потому что у меня билеты, и я сижу и жду — [границы] откроют или не откроют. И в зависимости от этого я буду понимать. У меня, слава богу, билеты на тот момент, когда вроде бы должны открыть, поэтому, если откроют, я сразу же — в самолет», — подытожил народный артист России.

Ранее Николай Цискаридзе в интервью ФАН опроверг слухи о регистрации своего товарного знака.