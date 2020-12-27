Певица Светлана Владимирская рассказала ФАН, как будет встречать Новый год

До Нового года остаются считанные дни, и многие уже задумываются, как будут провожать 2020 год и встречать 2021-й. Советская и российская певица Светлана Владимирская поделилась с корреспондентом ФАН семейными традициями празднования Нового года.

«По традиции мы стараемся собраться всей семьей. Ко мне приезжают дети, они живут в других местах, кто где. В общем, вся семья съезжается», — поделилась певица.

Также она рассказала, про традицию обмениваться добрыми подарками с членами семьи.

«По поводу новогоднего стола скажу, что ничего экстравагантного не будет, но обязательны, конечно, салаты — оливье и селедка под шубой. Помимо этого, мимоза — салат, который моя семья очень любит», — рассказала собеседница ФАН.

Светлана Владимирская поделилась рецептом вкусного салата папоротник, который состоит из простых ингредиентов — папоротника, морской капусты, лука и моркови.