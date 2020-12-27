Девять пациентов с COVID-19 скончались после пожара в египетской больнице

Кальюб, 27 декабря. Крупный пожар унес жизни девяти пациентов с COVID-19 в Египте, пишет En Son Haber.

Инцидент произошел в отделении интенсивной терапии больницы в районе Эль-Обур. По предварительной информации спасателей, в огне погибли семь человек, еще пятеро получили тяжелые ожоги. Граждане проходили лечение в медучреждении с симптомами коронавирусной инфекции.

Власти египетского города уточнили число жертв. Согласно последним данным, количество летальных исходов увеличилось до девяти. Шесть пациентов переведены в ожоговый центр, их жизни ничто не угрожает.

Спасатели работают на месте пожара для установления точной причины инцидента. По предварительной версии, огонь охватил здание из-за короткого замыкания электрической цепи.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что семь человек погибли в египетской больнице для пациентов с COVID-19.