Пандемия не вечна: российский ученый-вирусолог возразил главе ВОЗ

Вакцинация справится с любыми штаммами коронавируса, считает советский и российский ученый, доктор биологических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграновский. Об этом он заявил в беседе с ФАН.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сделал тревожное заявление. Он считает, что в наступающем 2021 году человечество столкнется с новыми пандемиями, так как после COVID-19 «эпидемии вошли в жизненную реальность».

«Воздействие, оказываемое коронавирусом на мир, вышло за пределы собственно болезни и имеет далекоидущие последствия для обществ и экономик», — сказал глава ВОЗ в видеообращении.

Гебрейесус призвал мировое сообщество извлечь уроки из произошедшего и подготовиться к новым пандемиям в ближайшие годы. Он предложил инвестировать в борьбу с эпидемиями больше денежных средств для предотвращения новых чрезвычайных ситуаций.

Алексей Аграновский категорически не согласен с гендиректором ВОЗ. Российский ученый считает, что пандемия отступит в 2021 году, поэтому поводов для паники нет.

«Меня удивляет это заявление. Нет никаких оснований думать, что в 2021 году будет новая пандемия. Исключить на 100% этого я не могу, но новой пандемии быть не должно, более того будет заканчиваться и нынешняя. Любая эпидемия не вечна, тем более появились вакцины. Не знаю, что подвигло уважаемого представителя ВОЗ сделать такие прогнозы», — сказал эксперт.

Также вирусолог отметил, что новые штаммы коронавируса не опаснее COVID-19 — новые мутации, конечно, заразнее, но с ними справится вакцина.

«Новые штаммы коронавируса, о которых сейчас много шумят, не представляют из себя ничего экстраординарного. Эта мутация в белке шипа, позволяющая новому штамму лучше, быстрее, прочнее прикрепляться к рецептору в клетках слизистой оболочки. С ним тоже справятся — вакцинация будет противодействовать любым штаммам. На это есть твердая надежда. А вот опасения касательно новой волны пандемии или продолжения старой выглядят спорно — у меня на это нет таких оснований. Я три года работал вирусологом в Эфиопии, тем не менее уважаемого выходца из Эфиопии, главенствующего в ВОЗ, я сейчас поддержать не могу», — объяснил Аграновский.

Ранее Алексей Аграновский назвал неоправданным закрытие авиасообщения, заверив, что британский штамм уже успел переехать во все страны, у которых было авиасообщение с Великобританией, в том числе и в Россию. Он подчеркнул, что ограничение перевозок только создаст неудобства людям, и назвал подобную меру сумасшествием.