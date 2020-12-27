Цымбалюк-Романовская ответила на угрозы второй жены Джигарханяна

Бывшая возлюбленная актера, режиссера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская ответила на угрозы второй жены артиста Татьяны Власовой.

Вдова Джигарханяна рассказала журналистам, как хотела расправиться с пианисткой. В эфире программы Первого канала «Прямой эфир» Власова заявила, что могла бы дать сопернице «по морде» и спустить ее с лестницы. Виталине тоже нашлось что сказать. Романовская из этой ситуации сделала свои выводы.

«Может быть, я на нее в суд подам, если она расправой мне угрожает? Это значит лишь то, что она — невоспитанный, глупый, нездоровый человек. Я не могу говорить ничего о таких людях», — отметила третья жена маэстро.

Кроме того, Цымбалюк-Романовская даже усомнилась в адекватности Власовой и не решилась дальше комментировать ситуацию.

«Таким людям нужно сходить к доктору и получить заключение, а потом мы будем его комментировать. Наверное, так лучше всего будет. Я стараюсь не общаться с подобными людьми», — подытожила Виталина.

Армен Джигарханян и Цымбалюк-Романовская узаконили свои отношения в 2016 году, однако счастье молодоженов продлилось недолго: спустя год супруги расстались. Точкой преткновения послужил скандал, в котором режиссер обвинил пианистку в краже денег из его театра. После развода с Виталиной Джигарханян вернулся к Власовой.

Армен Джигарханян скончался 14 ноября. Программа, в которой прозвучали угрозы Власовой в сторону Цымбалюк, была приурочена к 40 дням с даты смерти артиста. После выхода передачи в эфир Виталина жестко раскритиковала передачу, отметив, что среди присутствующих гостей многие даже не знали режиссера лично.