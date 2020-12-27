Депутат Онищенко объяснил необходимость закона о дистанционном обучении

В Госдуме рассматривается законопроект, который позволит Минпросвещения устанавливать порядок применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в школах. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал ФАН, в чем суть закона об онлайн-обучении.

Политик объяснил, что законопроект носит технический характер, поскольку формат удаленной работы применялся в школах еще до пандемии коронавируса, но нормативно не закреплялся.

«Право переводить школы на дистанционный режим у Минпросвящения есть. Формат уже используется по меньшей мере 15 лет. Когда появились опасения касательно новых штаммов гриппа, тогда же и начали переходить на удаленное обучение. Учителя давали задания на дом, обзванивали учеников. Законопроект носит чисто технический характер. В нем указано, во-первых, что есть такой дистанционный формат обучения, а во-вторых, его определяет правительство соответствующими документами», — отметил Геннадий Онищенко.

По словам депутата, в законе будет указано, что образование может осуществляться дистанционно с использованием цифровых технологий. Также в нем будут прописаны основные требования для перевода на такой режим. Условия дистанционного образовательного процесса должны будут устанавливать отдельные ведомства, заявил политик.

«Ни со стороны Минпросвещения, ни со стороны Роспотребнадзора с марта месяца не было разработано ни одного документа об условиях дистанционного обучения. В законе на это будет отсылочная норма. Нужно решать эти вопросы, но ведомства отстают. В каких условиях занимается ребенок? Есть ли у него хорошее освещение, нормальный экран, где он может прочесть текст? Не мешает ли ему что-то сосредоточиться? Все это важно и должно учитываться», — подчеркнул депутат.

Геннадий Онищенко указал на необходимость защиты прав педагогов. По мнению депутата, условия дистанционной работы для учителей также должны быть нормативно определены.

«Нужно думать о защите прав педагога, сохранении авторского права на какие-то собственные методики преподавания. Если учитель использует новаторский подход, его интеллектуальная собственность должна сохраняться. Изменить нужно и форму преподавания. Например, учитель проводит диктант в школе и видит, как пишут ученики, с какой скоростью, подстраивается под них. А в удаленном режиме это невозможно. Отсюда психологический стресс и у учителя, и у учеников», — считает Онищенко.

Политик заявил, что действовать нужно на опережение, так как могут возникнуть и другие ситуации, помимо пандемии, когда школы будут вынуждены переводить учеников на удаленное обучение.

«Это сейчас в школах 1–4 классы учатся, а если будет эпидемия гриппа, то и они перейдут на удаленное образование. Всю нормативную базу надо прорабатывать на опережение. Надо прекратить политические спекуляции на эту тему, перестать пугать родителей, что все школы позакрывают и дети на удаленке ничего знать не будут. Нужно, чтобы дети сохранили здоровье и при этом получили знания. А школы закрывать никто не собирается», — резюмировал депутат.

Ранее ФАН писал о новых санитарных правилах работы школ и детсадов. Изменения вступят в силу 1 января 2021 года.