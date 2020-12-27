Актер Александр Дьяченко сожалеет, что Бодров-младший ушел из жизни так рано

Актер Александр Дьяченко рассказал ФАН, что сожалеет о раннем уходе актера Сергея Бодрова-младшего из жизни. Дьяченко принимал участие в съемках фильма «Брат-2», там он сыграл небольшой эпизод. Однако в его памяти сохранились воспоминания о Бодрове-младшем, сыгравшем главную роль в ленте — Данилу Багрова.

«Мы сотрудничали с ним не так плотно, как, к примеру, другие артисты. У меня была эпизодическая роль в фильме «Брат-2». Но в любом случае могу сказать, что он был талантливым человеком, очень светлым. Жаль, что он ушел так рано», — отметил актер.

Сергей Бодров-младший на сегодняшний день считается пропавшим без вести. Сегодня, 27 декабря, актеру и режиссеру исполнилось бы 49 лет.

Трагедия случилась в горах Владикавказа, где Бодров-младший вместе со своей съемочной группой работали над картиной «Связной». Внезапно начался сход ледника, обвал за несколько минут накрыл все Кармадонское ущелье 60-метровым слоем льда и камней. Спастись не удалось никому. Поклонники артиста до сих пор надеются на его возвращение, хоть и шансы на это ничтожны малы.

Ранее актер, сыгравший нервного бандита в фильме «Брат» Анатолий Журавлев, рассказал о дружбе с актером и его лучших человеческих качествах. А российский актер и режиссер Дмитрий Дюжев поддержал идею установить памятник герою популярной в 90-х годах дилогии «Брат».

Бодров запомнился не только ролью в «Брате» — на его счету порядка 11 кинолент: «Кавказский пленник», «Стрингер», «Медвежий поцелуй» и другие. Также он выступил в качестве режиссера фильма «Сестра».