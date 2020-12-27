Погибшую в Подмосковье пятилетнюю уроженку Кипра мать оставила дома без присмотра

Правоохранители проводят проверку по факту падения пятилетней девочки с 17 этажа многоквартирного дома в подмосковном Реутове. Как стало известно ФАН, мать погибшего ребенка бросила его одного в запертой квартире.

В дежурную часть полиции позвонила женщина и сообщила, что возле одного из домов на улице Садовый проезд под окнами лежит тело малолетней девочки. На место происшествия сразу выдвинулись экстренные службы города. Там медики констатировали смерть ребенка от травм при падении с высоты.

По данному факту следователи СК России по Московской области проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«Есть мнение, что тут присутствует вина матери, потому что непонятно, как можно закрыть в двухкомнатной квартире такую малышку, — рассказал Федеральному агентству новостей источник в полиции. — По сути дела, женщина оставила ее в опасности и решила устроить себе шопинг. Пока муж был на работе, пошла в магазин, а когда вернулась, девочки не было. Женщина заглянула на кухню, а там распахнутое окно».

Мать девочки в ужасе спустилась на улицу и нашла на земле своего ребенка, уже бездыханного, отметил собеседник ФАН.