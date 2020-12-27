Закон о запрете цензуры российских СМИ выведет страны на разумный диалог

Совет Федерации одобрил проект закона о возможной блокировке YouTube, а также соцсетей Facebook и Twitter за цензуру российских СМИ. Блокировать будут платформы, которые захотят ограничить доступ к информации российских медиа по расовой, национальной и политической принадлежности. Корреспондент ФАН выяснил у представителей Госдумы, как российские власти планируют поддержать отечественный сегмент Интернета.

Генпрокурор России получит возможность присвоить владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ. Меры пресечения будут включать в себя административные штрафы от нескольких тысяч до трех миллионов рублей, замедление трафика, а также полную блокировку ресурса. По мнению одного из авторов законопроекта депутата Госдумы Сергея Боярского, в первую очередь он направлен на противодействие любой цензуре — как на российских платформах, так и на зарубежных.

«Понято, что все имеют в виду в первую очередь YouTube, Facebook и Twitter, потому что к ним уже были сформированы претензии по необоснованной блокировке, по сути, цензурированию некоторых наших средств массовой информации, — заявил политик. — Мы понимаем, что этими сервисами пользуются миллионы наших граждан, которые абсолютно не должны быть втянуты в какие-то политические игры, интриги, которые плетут за рубежом. Но и не создать инструмент сдерживания мы тоже не могли. Ну сколько уже можно без всяких оснований заниматься открытой, совершенно неприкрытой хамской цензурой. Тем более все время идут нападки в наш адрес, якобы о нашем куда-то вмешательстве, в какие-то выборы, еще во что-то. И тут же на черное говорят белое и занимаются такими недружественными действиями».

При этом Сергей Боярский уверен, что санкции в виде блокировок никогда применяться не будут. В первую очередь это инструмент сдерживания недружественных процессов, который должен вывести страны на новый уровень диалога. Депутат также считает, что лучшим способом противостоять самоуправству зарубежных интернет-площадок будет активное развитие собственного российского интернет-пространства.

«Уверен, что такой процесс сейчас будет наращивать обороты, будем всячески приветствовать появление аналогов популярных сервисов, но они должны завоевать пользователя в открытой конкурентной борьбе, — сказал Сергей Боярский. — Российский сегмент [Интернета] один из самых динамично развивающихся. Рунет представлен своим поисковиком, почтовым сервисом, «Госуслуги» у нас мощнейшие. Mail.ru, «Яндекс», «Вконтакте» — все это хорошо зарекомендовавшие себя сервисы. Пока у нас нет аналога Instagram, может быть, что-то появится. Хотелось бы получить более мощный видеохостинг, относительный аналог YouTube, который может быть ему конкурентом, — чтобы он не просто его повторил, а чем-то улучшил».

Депутат Государственной думы Александр Ющенко убежден, что законопроект принят своевременно и может стать одним из кирпичиков, заложенных в основание более интенсивного развития отечественного Интернета.

«В Google большое количество наших специалистов, которые, собственно, и создавали эту компанию. Надо сделать привлекательными условия, чтобы наши профессионалы, которые работают сегодня в западных компаниях, имели возможность работать здесь. При определенных условиях — финансовых, материальных — все это можно создать», — отметил Ющенко.

Проект закона был разработан депутатами Госдумы в ответ на действия западных интернет-площадок. Только в течение 2020 года они ограничивали доступ к материалам около 20 российских СМИ. В их число вошли РИА Новости, RT, Sputnik, а также телеканал «Россия-1». В черный список YouTube попали около 200 русскоязычных каналов. Законопроект, защищающий права российских интернет-пользователей, депутаты Госдумы рассмотрели и приняли в трех чтениях в течение месяца. Он вступит в силу после подписания президентом России Владимиром Путиным.

Ранее ФАН сообщал, что Facebook продолжает вести борьбу с российскими СМИ.