Актер Анатолий Журавлев назвал Бодрова-младшего человеком с большой буквы

Актер театра и кино Анатолий Журавлев поделился с ФАН воспоминаниями о своей дружбе с актером и кинорежиссером Сергеем Бодровым-младшим и назвал его человеком с большой буквы.

Сегодня, 27 декабря, звезде 90-х Сергею Бодрову исполнилось бы 49 лет. Однако его искрометная карьера была прервана страшной трагедией. Съемочная группа во главе с Бодровым-младшим работали над фильмом «Связной» в горах Владикавказа. Внезапно начался сход ледника Колка, который накрыл все ущелье, где находился режиссер со своей бригадой. Спастись никто не успел. До сих пор артист считается пропавшим без вести.

Анатолий Журавлев, работавший с Сергеем Бодровым на площадке во время съемок нашумевшей и легендарной картины «Брат» вспоминает о товарище лишь теплые моменты.

«Мой товарищ... Мы проработали с ним недолго, но те эпизоды, которые у нас случались и в жизни, и на площадке, и некоторых встречах на кинофестивалях, оставили в моей душе неизгладимый след. Это Человек с самой большой буквы», — поделился актер.

Многие говорили об удивительной скромности и открытости Сергея Бодрова-младшего. Вот и Анатолий Журавлев отметил лучшие качества артиста.

«Сергей был талантливейшим человеком, удивительной скромности, высокой порядочности, интеллигентности, высокой культуры, интеллекта, ума, добра, человеколюбия. Вот что можно сказать об этом человеке», — говорит актер.

После себя Бодров оставил такие картины, как «Связной», «Война», «Сестры», «Кавказский пленник», «Брат», «Брат-2», «Медвежий поцелуй» и другие.

У артиста осталась дочь Ольга. Она пошла по стопам отца и делает первые шаги в мире медиа. Недавно она появилась впервые перед широкой публикой.