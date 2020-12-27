В Госдуме объяснили стремительный рост биткоина и его перспективы как валюты

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников рассказал ФАН, почему биткоин продолжает стремительный рост в последнее время. Также парламентарий предположил, почему люди вкладываются в криптовалюту.

«Тем, кто не понимает, что такое биткоин, лучше туда не лезть, потому что уровень неопределенности с биткоином очень высок. Это качели, которые продолжаются уже 4–5 лет, и они, конечно, не внушают доверия, это первое. Второе. Будет ли он и дальше подниматься? Да, поскольку биткоин является сейчас основной криптовалютой. Пока не появится криптодоллар, который уже сейчас усиленно создают, он действительно будет изрядно колебаться. Понятно, что для него это не предел», — поделился Сергей Вячеславович.

Парламентарий отметил, что криптовалюта становится очевидным будущим, рост происходит также за счет этого. Так называемые фиатные деньги уходят в прошлое, люди начинают понимать, что в условиях ненадежности основных валют, включая доллар, йену, фунт стерлингов, «крипта» является одной из базовых валют, в которой можно хранить свои сбережения.

«Это — одна из причин, почему люди покупают. Вторая — это то, что спекуляции с биткоином более ярко выражены, поэтому вполне естественно, что те, кто склонны к авантюрам, работают с биткоином. Разгоняя его и, наоборот, понижая. Наконец, третья — общая нестабильность в мире, непредсказуемость геополитической ситуации, а вследствие этого и валют. Например, совершенно загадочное на сегодняшний день будущее юаня, а ведь китайцы являются главными майнерами того же биткоина», — поделился Сергей Калашников.

Напомним, сегодня биткоин (BTC) обновила исторический максимум, достигнув отметки в 27 тысяч долларов, свидетельствуют данные криптовалютных бирж.