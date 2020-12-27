Лучшие фильмы Сергея Бодрова-младшего

27 декабря день рождения у одного из самых известных актеров нашей страны — Сергея Бодрова-младшего, которого, к сожалению, нет с нами уже 18 лет. Жизнь артиста трагично оборвалась, переступив черту тридцатилетия. Сегодня Сергею Сергеевичу исполнилось бы 49 лет. В честь этого ФАН вспоминает лучшие работы талантливого актера, которые прочно вписали имя Сергея Бодрова в историю отечественного кинематографа.

Кавказский пленник (1995)

Один из первых главных фильмов Сергея Бодрова-младшего. До 1995 года Бодров появлялся лишь в крошечных эпизодических ролях. В 1995 году отец Сергея — Сергей Бодров-старший — со съемочной группой выехали в Дагестан на съемки фильма «Кавказский пленник». Сын упросил именитого родителя взять его с собой для работы ассистентом. Неожиданно начинающий актер получил одну из основных ролей — рядового Вани Жилина. Кинокартина получила множество престижных премий и наград, в том числе на кинофестивалях в Чехии и Австралии. Сергей стал настоящим открытием года. Он получил призы: за лучшую роль совместно с Олегом Меньшиковым на кинофестивале в Сочи, кинопрессы за лучшую роль совместно с Фархатом Абдраимовым и за лучший актерский дебют на фестивале «Балтийская жемчужина». Бодров-младший и его отец стали лауреатами Государственной премии РФ 1997 года в области литературы и искусства.

Брат (1997)

Самая известная работа Бодрова — роль Данилы Багрова в культовом фильме «Брат», который сейчас по праву считается настоящей классикой российского кинематографа и символом поколения лихих 90-х. Кинокритики гордо назвали ленту «манифестом нашего новейшего кинематографа». «Брата» оценили не только российские зрители, но и кинокритики во всем мире: картину признали лучшей на многих отечественных и международных фестивалях, Сергей получил приз за лучшую мужскую роль на кинофестивалях в Сочи и в Чикаго. Благодаря «Брату» Бодров стал настоящей иконой кино, народным героем и идеалом.

Стрингер (1998)

Оригинальный, незаслуженно забытый фильм с потрясающей актерской игрой Сергея Бодрова-младшего. Вообще, Сергея невозможно упрекнуть в фальши: все его герои получались очень естественными, искренними и проникновенными. Так и в фильме «Стрингер»: главный герой — молодой человек Вадим, пытающийся найти себя и свое призвание в России 90-х, выглядит живо и натурально. Вадик — случайный свидетель взрыва троллейбуса, успевший запечатлеть ЧП на видеокамеру и пытающийся продать «сенсационный» материал западным телекомпаниям. Кинокартина пропитана русской душой и наполнена моментами, над которыми было бы полезно поразмыслить.

Брат-2 (2000)

В мае 2000 года в России состоялась долгожданная премьера второй части нашумевшего фильма «Брат». Создатели признались, что идея «Брата-2» возникла в ходе случайной шутки. Съемки фильма проходили в Москве, а также в американских городах: Питтсбурге, Чикаго и Нью-Йорке. Продолжение культовой картины было встречено на ура зрителями и кинокритиками. В этом же году создатели «Брата» выпустили фильм «Как снимался Брат-2», а компания «Руссобит-М» изобрела компьютерную игру «Брат-2: Обратно в Америку». Кроме того, в Москве и Санкт-Петербурге прошли концерты, на которых исполнили саундтреки к фильму.

Сестры (2001)

Популярный криминально-драматический боевик нулевых, вонзившийся в сердца российских зрителей. Фильм, безусловно, очень тяжелый, но при этом интригующий и динамичный. «Сестры» стала единственной режиссерской работой Сергея Бодрова-младшего. Сценарий первого фильма Бодров написал всего за несколько недель — в свободное от съемок время, а через четыре дня после окончания работы над сценарием начались съемки. Сергей сделал отсылку к «Брату» и вставил эпизод с Данилой Багровым. Изначально Бодров не планировал сниматься в фильме, но других актеров на эту роль не нашлось. В основе сюжета лежит история сближения двух сводных сестер — 13-летней Светы, которую сыграла Оксана Акиньшина и восьмилетней Дины в исполнении Екатерины Гориной. Фильм получил Гран-при «За лучший дебют» в Сочи, а главные актрисы удостоились диплома жюри «За лучший актерский дуэт».

Война (2002)

Военно-драматический боевик, действия которого происходят во время Второй чеченской войны. Сергей исполнил здесь непродолжительную, но при этом одну из ключевых ролей, сыграв капитана Медведева. Фильм снимали в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечне, Москве, Санкт-Петербурге, Тобольске и Лондоне. Кинокартина получила приз «Золотая роза» на фестивале «Кинотавр», а Бодров-младший был удостоен премии «Ника» в номинации «лучшая мужская роль второго плана».

Медвежий поцелуй (2002)

Роль медвежонка, превращающегося в молодого парня, стала последней в жизни Сергея Бодрова. Режиссером фильма выступил отец актера — Сергей Бодров-старший, который изначально не хотел выпускать фильм в прокат, но продюсеры убедили его в обратном. Философский и глубокомысленный «Медвежий поцелуй» вышел на большие экраны уже после смерти Бодрова-младшего. Кинолента была номинирована на главный приз Венецианского кинофестиваля в 2002 году.