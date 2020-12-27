Разберите багажник: автоэксперт рассказал об экономии на топливе в зимнее время

С приходом зимы автолюбители сталкиваются с проблемой увеличения расхода топлива. Холод и снег заставляют автомобилистов подолгу прогревать машину перед тем, как отправиться в путь.

Корреспондент ФАН узнал у ведущего программ радиостанции «Авторадио» и телеканала «Авто Плюс» Петра Баканова, как в морозы сэкономить на бензине.

Автоэксперт посоветовал отказаться от длительного прогрева двигателя, если вы не живете в условиях Крайнего Севера либо в условиях экстремально низких температур. Для средней полосы России достаточно завести машину и подождать минуту, чтобы масло прошло по всему двигателю, дальше нужно плавно начинать движение, отмечает Баканов.

«Необходимо следить за давлением в шинах. Чем ниже давление, тем сильнее сопротивление качению, соответственно, и расход топлива», — рассказал собеседник ФАН.

Также Петр Баканов посоветовал правильно пользоваться энергопотребителями: подогревом кресел, руля и т. д.

«Они сами по себе потребляют электричество, а его вырабатывает генератор. Когда он генерирует электричество, то он отбирает мощности двигателя, из-за этого возрастает расход. Следите, чтобы в автомобиле все лишние кнопки были выключены», — резюмировал эксперт.

По словам Баканова, планирование маршрута также может способствовать экономии топлива. Схема проста: чем меньше пробок, в которые вы попадете, тем меньше расход топлива.

Обладателям машин с механической коробкой передач стоит обратить внимание на способы торможения.

«Мы тормозим двигателем, то есть отпускаем педаль газа, и у нас прекращается подача топлива, а двигатель за счет инерции крутится», — пояснил автоэксперт.

Петр Баканов предостерег жителей больших городов от резких стартов, точнее, от быстрого набора скорости. Он привел в пример стиль вождения большегрузного транспорта, такие автомобили плавно набирают скорость.

«Как бы быстро вы не ехали, вы видите, что рано или поздно этот грузовик встанет вровень с вами», — резюмировал собеседник Федерального агентства новостей.

Эксперт призывает к спокойному стилю вождения, если автомобилист хочет действительно экономить на топливе.

«Чем меньше остановок, тем меньше последующих разгонов, от этого экономичнее становится стиль. Катимся — это важно поддерживать, не разгоняться», — рассказал Баканов.

Автоэксперт призвал не заправлять современные двигатели бензином Аи-92.

«Чем ниже октановое число (цифра после девятки), тем больше опасность возникновения детонации в двигателе. Октановое число — это степень стойкости топлива в детонации, а детонация — это взрывное горение (вредное)», — объяснил Баканов.

Эксперт объяснил, что когда современный мотор начинают заправлять 92-м бензином, то могут срабатывать различные системы, которые как раз гасят детонацию. Вследствие этого изменяется процесс впрыска топлива, из-за чего его расход увеличивается.

Также, отмечает эксперт, важно не захламлять свой автомобиль, ведь загруженность машины влияет на экономию топлива.

«Советую навести порядок в багажнике. Хлам и лишние вещи в багажнике — лишние килограммы, которые влияют на все», — пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что с начала года стоимость бензина в России выросла на 2,4%.