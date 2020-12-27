Перспективы повышения молодежного возраста оценили в Дагестане

Махачкала, 27 декабря. На уходящей неделе Совет Федерации одобрил закон о молодежной политике, который в числе прочего повышает возраст молодежи с 30 до 35 лет. В Дагестане видят в этом решении рост качества потенциальных проектов, разрабатываемых людьми этого возраста.

Документ определяет такие понятия, как «молодежь», «молодая семья», «молодежные общественные объединения» и ряд других. Предполагается, что он поможет решить жилищные проблемы этой категории граждан и вопросы их трудоустройства, а также поддержит детей-сирот и молодых инвалидов.

Согласно одобренному депутатами и сенаторами закону, к молодежи в России будут относиться граждане от 14 до 35 лет включительно. Таким образом, их численность в стране автоматически увеличится на 12,7 миллиона человек и превысит 40 миллионов.

В Минмолодежи Дагестана не смогли прокомментировать новый документ. Однако бывший директор республиканского молодежного центра занятости Шамиль Магомедов в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что закон значительно расширит возможности молодых людей и повысит качество проектов, реализуемых в самых разных сферах.

«Увеличивается база тех, кто будет принимать участие в различных грантовых конкурсах, направленных на продвижение собственных проектов. Сами проекты станут более качественными. Сейчас к 30 годам молодой человек только набирает определенный жизненный опыт, то есть после этого рубежа он сможет выдавать более серьезные и общественно значимые идеи в плане развития экономики или социальной сферы. Активные люди смогут реализовывать свои проекты при поддержке государства, причем эти проекты будут более осознанными, чем в 20-летнем возрасте», – подчеркнул собеседник ФАН.

Магомедов считает, что после принятия закона следует увеличить число проводимых молодежных форумов и расширить комплекс мер государственной поддержки для этой категории граждан. Молодежь в возрасте до 35 лет может предложить множество конструктивных идей, каждая из которых будет достойна рассмотрения, уверен он.

«Нужно больше молодежных форумов, новые меры поддержки, помощь в реализации инициатив молодежи. Это положительно скажется на многих направлениях развития страны, если не на всех», – заявил Магомедов.

Закон о молодежной политике в России пытались принять более десяти лет. Ранее депутаты Государственной думы отклонили несколько таких документов. Одобренный в настоящее время проект начал разрабатываться в 2019 году членами Госсовета совместно с сенаторами и депутатами, и позднее был доработан с учетом предложений регионов и молодежных общественных организаций.