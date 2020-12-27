В Томской области выполнен годовой план по капремонту

Томск, 27 декабря. В Томской области полностью завершены запланированные на 2020 год работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто провел итоговое совещание по вопросам капитального ремонта с главами муниципалитетов. Также в заседании принял участие директор регионального Фонда капремонта Николай Савотин.

«В начале года в краткосрочном плане числились 226 объектов. Благодаря экономии средств на торгах нам удалось дополнительно включить в план 48 домов. Из них непосредственно строительные работы шли на 146 объектах, для остальных специалисты разрабатывали проектно-сметную документацию», — сказал Николай Савотин.

Жители региона оплатили 96% взносов за капремонт, что позволило выполнить все работы в срок и даже начать ремонт домов, который был запланирован на 2021 год. Дополнительно в многоквартирных домах областного центра было заменено 62 лифта.

В ноябре состоялась пресс-конференция на тему «Ситуация в сфере капитального ремонта домов в Томске» на которой присутствовал корреспондент Федерального агентства новостей. Тогда директор фонда сообщил, что на ремонтные работы в 2021 году будет выделено более одного миллиарда рублей.