Чем нужно украшать новогоднюю елку: советы потомственной ведьмы

Символ 2021 года — Металлический Бык. Астрологи и тарологи предупреждают, что все оттенки красного хозяин года не любит, поэтому и елочные украшения необходимо подбирать других цветов.

ФАН поговорил с потомственной ведьмой Аленой Полынь и узнал, чем же лучше украшать елку, чтобы угодить Металлическому Быку. Также собеседница Федерального агентства новостей рассказала, какие предметы можно повесить на дерево, чтобы привлечь в дом благополучие.

Потомственная ведьма рассказала, откуда пошла традиция украшать елку перед Новым годом. Раньше наряжали родовое древо, которое росло около дома многие десятилетия, — так люди задабривали духов радости, предков и даже потомков.

«Место под елкой было зоной дорог к предкам, как прошлое. Середина — это мы с вами, а верхушка — связь с небесами. От этого и пошла традиция вешать звезду на макушку», — резюмировала Алена Полынь.

Ведьма рассказала, что каждая игрушка на елке имеет смысл.

«Если мы хотим в путешествие, то можно повесить птичку. Если мы хотим пару (любимого или любимую), необходимо повесить парную игрушку (мальчика и девочку). В случае, если вы хотите приобрести недвижимость, то повесить нужно домики», — резюмировала собеседница ФАН.

Для привлечения денег потомственная ведьма советует повесить на елку игрушки в виде граната или шишки. Также Полынь рекомендует разместить на веточках дерева палочки корицы, связанные красной или зеленой ниточкой. Они привлекут в дом радость.

«Мишуру нужно класть не хаотично, а по кругу. Обернуть елку три раза — низ, середину и верхушку. Как подолы у юбки — это доля [нижняя часть юбки. — Прим. ФАН] — богатая доля в следующем году», — пояснила Алена Полынь.

Конфеты на новогодней красавице символизируют сладкую жизнь в новом году.

«Можно вырезать на цветной бумаге кружки и на обратной стороне написать свои пожелания. Вложить их нужно внутрь елочки — такие желания очень быстро сбываются. Это как запрос во Вселенную», — добавила ведьма.

Алена Полынь отметила, что лучше ставить в доме искусственную елку. Если живую, то с корнями, которую можно потом пересадить на улицу. Если елка срубленная, то со временем она будет увядать, и все ваши желания вместе с ней.

О красных шарах в год Быка можно не беспокоиться, заверила ведьма. Бык сменит Крысу только 12 февраля.

«Красную одежду тоже можно надевать на Новый год, но я бы посоветовала золотые цвета. Золотые блестки привлекают богатую жизнь, которая всем так нужна после такого года», — резюмировала Алена Полынь.

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