Юрист Михаил Барщевский рассказал ФАН, как будет отмечать 65-летний юбилей

Москва, 27 декабря. Полномочный представитель Правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях, заслуженный юрист РФ, участник телеклуба «Что? Где? Когда?» Михаил Барщевский отмечает сегодня юбилей. Планами на празднование Михаил поделился с корреспондентом ФАН.

Заслуженный юрист РФ признался, что рассекречивать тайну празднования не хочет, но добавил, что праздник будет проходить в кругу переболевших и уже вакцинированных друзей и близких.

Михаил не забыл и про меры предосторожности из-за распространения коронавируса.

«Там будут стоять рециркуляторы воздуха, а на каждом столе — санитайзеры. Маски во время еды разрешу снять», — рассказал Михаил Барщевский.

Из-за того, что рестораны сейчас работают до 23:00, гуляния продолжатся до 22:59, заверил политик.