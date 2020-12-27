Турция готовит новые провокации в Нагорном Карабахе

Несмотря на прекращение огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе и работу российских миротворцев по урегулированию обстановки, отдельные силы жаждут продолжить эскалацию конфликта ради своих интересов. К таким силам уже традиционно относится Турция, которая выступила на стороне Азербайджана в недавнем противостоянии с Арменией. После того, как Москва, Баку и Ереван подписали трехстороннее заявление о приостановлении боев, Анкара решила подспудно повлиять на ситуацию в Карабахе — через провокационные заявления журналистов, активистов и даже первых лиц государства.

Какие цели преследует Турция, о чем говорят проправительственные турецкие СМИ и стоит ли ожидать новых провокаций на фронте в Нагорном Карабахе, разъясняет руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Все только начинается?

Прошло больше месяца после прекращения огня в Нагорном Карабахе. За это время к Азербайджану отошла большая часть территории, прописанная в трехстороннем заявлении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, а на земле действуют силы миротворческого контингента Российской Федерации, которые контролируют восстановление стабильности и порядка в Карабахе. Тем не менее Баку и Анкара по-прежнему не могут успокоиться и рассчитывают захватить (или как минимум поставить под свой контроль) остальную часть района.

Об этом можно судить, исходя из публикаций в турецких средствах массовой информации. Так, 17 декабря на сайте газеты Yeni Şafak вышла статья с броским заголовком «Боевые действия в Карабахе только начинаются» (Karabağ’da mücadele yeni başlıyor). Ее автор, опираясь на известный факт — организованное при поддержке миротворцев возвращение беженцев в Степанакерт бесплатными автобусами, — высказывает свое предположение, что таким путем в Карабах могут пробираться «неизвестные боевики». Причем как из Армении, так и поддерживающие армян курдские террористы из Рабочей партии Курдистана (РПК).

«Предполагается, что в автобусах, в которых перевозят армян, могут быть отряды из разных группировок, РПК и армянские бандиты», — заявляется на сайте одной из главных турецкой газеты.

Кроме того, автор и его собеседник — отставной турецкий бригадный генерал Ихсан Башбозкурт — жалуются на то, что Азербайджан фактически «лишен возможности» контролировать прохождение автобусов с армянами через Бердзор, так как они передвигаются под охраной российских миротворцев по так называемому Лачинскому коридору. Из чего тут же делается вывод — Россия якобы знает о готовящейся провокации в Нагорном Карабахе и помогает Армении. По мнению турецкого издания, целью всех этих мероприятий является стремление Еревана возвратить часть утерянных территорий, а также помешать возвращению «азербайджанских беженцев на свои земли».

Слуги Анкары

Для того, чтобы разобраться пристально, что нам хотят сказать журналисты Yeni Şafak, для начала стоит вспомнить об их собственной идеологической принадлежности. Мы уже приводили сообщения о том, что газету неоднократно ловили на распространении недостоверной, а иногда и откровенно лживой информации в интересах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Так, после подписания заявления о прекращении огня в Карабахе и ввода российских миротворцев, Yeni Şafak вели информационную кампанию, призванную оправдать перед читателем возможный ввод войск Турции в зону конфликта в Закавказье — ради «чаяний братского азербайджанского народа». Газета публиковала информацию о якобы проходящих в Баку акциях протеста с требованием вывести российских миротворцев и заменить их на турецких военных.

Уже тогда было понятно, что одно из наиболее говорливых турецких СМИ продолжит гнуть свою линию, требуя расширить присутствие страны в Закавказье. Теперь для этих целей используется карманный эксперт Yeni Şafak и Anadolu, также заинтересованный в расширении турецкой экспансии в Карабахе, поскольку генерал в отставке Ихсан Башбозкурт, как сообщается на сайте газеты, является бывшим военным атташе Турции в Азербайджане.

«Ожидается, что террористы РПК и армянские банды, вторгшиеся в Карабах, осуществят все виды атак, чтобы предотвратить возвращение гражданского населения. В Карабахе наступил более тяжелый период борьбы. Настоящая борьба начинается сейчас, и все большее значение приобретает поддержка Турцией Азербайджана», — открыто заявляет генерал.

Или вот весьма красноречивая цитата Башбозкурта, показывающая откровенно агрессивный настрой турецких «ястребов»:

«В настоящее время язык, который понимают государства, — это язык боевых действий. Если вы дадите ответ в военно-полевых условиях, вы устраните опасность».

Подноготная от Анкары

Публикации Yeni Şafak и других турецких СМИ могли бы выглядеть классическим маханием кулаками после драки, если не учитывать одно важное обстоятельство. И Азербайджан, и Турция не в полной мере довольны итогами «Второй Карабахской войны», поскольку Баку и Анкара претендовали и продолжают претендовать, судя по материалам СМИ, на территорию всего Нагорного Карабаха.

Однако в военном плане «союзникам» не удалось провести «окончательное решение карабахского вопроса», в первую очередь благодаря своевременному вмешательству России. Теперь вдоль линии соприкосновения стоят миротворцы ВС РФ, в том числе обеспечивая безопасность мирных жителей. А оказавшаяся не у дел в этом раскладе Турция неистово скрежещет зубами и пытается показать себе и своим гражданам, что-де война только начинается.

Первоначально Эрдоган рассчитывал продавить решение на размещение турецких военных совместно с русскими, ссылаясь на так называемый «идлибский вариант». Турция считала, что обкатанная ими схема в сирийском Идлибе, при которой они находятся в процессе мониторинга и продолжают поддерживать боевиков на местах, может принести пользу Анкаре и в Карабахе. Однако руководство России раз за разом отказывалось от подобных предложений, заявляя, что турецкие военные будут мониторить ситуацию в Нагорном Карабахе только с помощью беспилотных аппаратов, а не личным присутствием.

Откровенно провокационные заявления министра обороны Турции Хулуси Акара и главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу, которые сообщали о планируемом вводе своего контингента в Карабах, также неоднократно опровергались российской стороной. Провал Анкары по части агрессивного навязывания своей воли в результате вылился в откровенную истерику. Дошло до того, что Эрдоган на устроенном в Баку «параде победы» 10 декабря призывал себе в свидетели дух Энвера-паши — инициатора геноцида армян в 1915 году. Тем самым фактически турецкий президент заявил о готовности продолжить истребление людей и захватить еще больше армянских территорий.

«Да святится сегодня душа Энвер-паши», — сказал Эрдоган, выступая с поздравительной речью в связи с победой Азербайджана в Карабахе.

*Энвер-паша (Исмаил Энвер) известен как один из основных организаторов геноцида армян, ассирийцев и греков начала ХХ века.

Эрдоган безумен. Факт. — Panthera tigris altaica???????? (@PAltaica) December 10, 2020

На фоне всей этой вакханалии у Анкары возникла острая необходимость продемонстрировать, что Россия якобы не в полном объеме выполняет миротворческие задачи, отдавая явное предпочтение одной из сторон конфликта (Армении), то есть является пристрастной при разрешении конфликтных ситуаций. Так и появляются подобные высказывания про «боевиков в автобусах».

С учетом того, что Турция — открытый союзник Азербайджана, активно и крайне агрессивно продвигающий позицию Баку по карабахскому конфликту, судить другие страны ей приходится исключительно по себе.

На грани провокаций

Реальность, впрочем, далека от фантазий, проецируемых из Анкары. Российские миротворцы сопровождают не только армянские колонны с беженцами, но и военные колонны Азербайджана. В частности, в субботу миротворцы обеспечили безопасность движения колонны армии Азербайджана по территории Нагорного Карабаха на участке дороги Шуша — Красный Базар. Местные жители запечатлели на камеры движение автомобилей и строительной техники, более того, это даже вызывало вопросы в армянских социальных сетях.

Так что говорить о подыгрывании России какой-либо из сторон конфликта не приходится. Ну и стоит напомнить, что только при посредничестве России Азербайджан на основании совместного заявления от 10 ноября получил под свой контроль Агдамский, Кубатлинский и Лачинский районы, где во время войны они продвинулись минимально, несмотря на помощь разрекламированных турецких беспилотников.

Несмотря на все реальные успехи, которые были достигнуты миротворческим контингентом ВС РФ за прошедшее время, Анкара и Баку не ослабляют внимание к Нагорному Карабаху. Более того, стоит помнить, что Турция, которая так и не признала участие сирийских боевиков в недавних столкновениях, явно не торопится возвращать своих наймитов в оккупированную ими часть Сирии.

А значит, провокации в Карабахе силами «неизвестных» боевиков вполне возможны. Вот только боевики эти будут не армянскими, как предполагали авторы Yeni Şafak, а турецкими.