Ради строительства коллектора в Симферополе вырубили деревья

Жители Симферополя сообщили в соцсетях об очередной вырубке деревьев в городе. Как выяснил ФАН, основанием для новой вырубки деревьев в столице Крыма стало строительство канализационного коллектора. Об этом корреспонденту заявили в пресс-службе администрации Симферополя.

Также в администрации сообщили, что по всем произведенным вырубкам будет осуществляться компенсационная высадка деревьев.

Напомним, ранее ФАН сообщал об аналогичной вырубке по улице Набережная, 37. Тот факт также вызвал недовольство горожан в социальных сетях республики, однако в том случае тоже шла речь о вырубке ради строительства коллектора и последующих компенсационных высадках.