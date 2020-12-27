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Ценой своей жизни: топ самых отважных спасателей РФ

Ценой своей жизни: топ самых отважных спасателей РФ

Одна из самых опасных профессий в мире требует особого внимания к людям, которые выбирают ее и отдают долг Родине ценой своей жизни. 27 декабря (1995 г.) президент РФ объявил Днем спасателя России. Огромное количество сотрудников МЧС, к сожалению, погибают при спасении людей, а число чрезвычайных ситуаций растет с каждым годом.

Каждый сотрудник — поистине профессионал своего дела, который бросается в тяжелейшие условия ради спасения жизни человека.

Сегодня, в День спасателя, ФАН вспомнил самых отважных сотрудников МЧС, которые вслепую шли на смерть, исполняя свой профессиональный долг.

Ценой своей жизни: топ самых отважных спасателей РФ

Александр Мордвов из Самары своим мужеством показал, что необязательно находиться на службе, чтобы спасать людей из беды. Молодой человек спал после смены дома, как в шесть часов утра ему позвонила мама и попросила посмотреть в окно: напротив полыхал пятиэтажный дом.

Не мешкая ни секунды старший лейтенант бросился спасать жильцов. Огонь распространился по всем этажам, Александр ворвался в окутанный дымом подъезд и стал вызволять людей. Даже когда приехали пожарные, Мордвов продолжал лично вытаскивать людей из пламени. Сколько человек вывел спасатель, никто в тот момент не считал, но позже стало известно — герой спас семерых взрослых и троих детей.

Ценой своей жизни: топ самых отважных спасателей РФ

Александр Яцковский из Ханты-Мансийска погиб, исполняя служебный долг. Летом 2018 года Александр стал свидетелем ЧС: тонули две девочки. Александр бросился им на помощь, одного ребенка он вытолкнул, но сам и вторая девочка захлебнулись. Александр Яцковский работал водителем пожарного автомобиля, ему было 36 лет. Посмертно он награжден медалью «За спасение погибавших».

Ценой своей жизни: топ самых отважных спасателей РФ

Михаил Дмитриев из Иркутска спас девушку, которая хотела покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув с 14 этажа. Михаил пытался отвлечь ее, пока подбирался к ней ближе. Когда ее руки соскользнули с перил балкона, спасатель успел ухватить ее за щиколотки и затянуть обратно в квартиру. Михаилу всего 32 года, и уже 11 лет своей жизни он спасает жизни людей.

Ценой своей жизни: топ самых отважных спасателей РФ

Андрей Мейстер из Твери доказал всему миру, что и за жизнь животного сотрудники МЧС будут бороться. В доме произошел пожар, в котором Андрей увидел бездыханное тело котенка. Он вынес его на улицу и начал реанимировать животное с помощи кислородной маски и воды, после чего у котенка зашевелились лапки и открылись глаза. Видео спасения быстро разлетелось в Сети, и Андрей Мейстер был приглашен на одну из программ Первого канала.

Ценой своей жизни: топ самых отважных спасателей РФ

Анатолий Васильев из Ямала даже в отпуске смог выполнить служебный долг. Пожарный гостил у родственников в Республике Башкортостан. В это время по соседству вспыхнул жилой дом, в котором находилась пожилая женщина. Анатолий забежал в окутанное черным дымом помещение и вынес женщину на улицу. Благодаря его поступку огонь не забрал ни одной жизни.

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