Ценой своей жизни: топ самых отважных спасателей РФ

Одна из самых опасных профессий в мире требует особого внимания к людям, которые выбирают ее и отдают долг Родине ценой своей жизни. 27 декабря (1995 г.) президент РФ объявил Днем спасателя России. Огромное количество сотрудников МЧС, к сожалению, погибают при спасении людей, а число чрезвычайных ситуаций растет с каждым годом.

Каждый сотрудник — поистине профессионал своего дела, который бросается в тяжелейшие условия ради спасения жизни человека.

Сегодня, в День спасателя, ФАН вспомнил самых отважных сотрудников МЧС, которые вслепую шли на смерть, исполняя свой профессиональный долг.

Александр Мордвов из Самары своим мужеством показал, что необязательно находиться на службе, чтобы спасать людей из беды. Молодой человек спал после смены дома, как в шесть часов утра ему позвонила мама и попросила посмотреть в окно: напротив полыхал пятиэтажный дом.

Не мешкая ни секунды старший лейтенант бросился спасать жильцов. Огонь распространился по всем этажам, Александр ворвался в окутанный дымом подъезд и стал вызволять людей. Даже когда приехали пожарные, Мордвов продолжал лично вытаскивать людей из пламени. Сколько человек вывел спасатель, никто в тот момент не считал, но позже стало известно — герой спас семерых взрослых и троих детей.

Александр Яцковский из Ханты-Мансийска погиб, исполняя служебный долг. Летом 2018 года Александр стал свидетелем ЧС: тонули две девочки. Александр бросился им на помощь, одного ребенка он вытолкнул, но сам и вторая девочка захлебнулись. Александр Яцковский работал водителем пожарного автомобиля, ему было 36 лет. Посмертно он награжден медалью «За спасение погибавших».

Михаил Дмитриев из Иркутска спас девушку, которая хотела покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув с 14 этажа. Михаил пытался отвлечь ее, пока подбирался к ней ближе. Когда ее руки соскользнули с перил балкона, спасатель успел ухватить ее за щиколотки и затянуть обратно в квартиру. Михаилу всего 32 года, и уже 11 лет своей жизни он спасает жизни людей.

Андрей Мейстер из Твери доказал всему миру, что и за жизнь животного сотрудники МЧС будут бороться. В доме произошел пожар, в котором Андрей увидел бездыханное тело котенка. Он вынес его на улицу и начал реанимировать животное с помощи кислородной маски и воды, после чего у котенка зашевелились лапки и открылись глаза. Видео спасения быстро разлетелось в Сети, и Андрей Мейстер был приглашен на одну из программ Первого канала.

Анатолий Васильев из Ямала даже в отпуске смог выполнить служебный долг. Пожарный гостил у родственников в Республике Башкортостан. В это время по соседству вспыхнул жилой дом, в котором находилась пожилая женщина. Анатолий забежал в окутанное черным дымом помещение и вынес женщину на улицу. Благодаря его поступку огонь не забрал ни одной жизни.