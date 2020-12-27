Заключенным в Дагестане пытались передать телефоны при помощи арбалетов и дронов

Махачкала, 27 декабря. В текущем месяце в Дагестане выявлены случаи использования квадрокоптеров и арбалетов для передачи запрещенных предметов заключенным исправительных колоний и следственных изоляторов. Как выяснил ФАН, к подобным ухищрениям прибегают, как правило, родственники осужденных.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН, на территории исправительной колонии №2 в разное время были обнаружены квадрокопетр и семь стрел от арбалета с мобильными телефонами.

«С территории, прилегающей к исправительной колонии № 2, неизвестными лицами был осуществлен переброс через ограждение семи стрел, выпущенных из арбалета. На каждом наконечнике имелись свертки, обмотанные скотчем с мобильными телефонами. Также на территории, прилегающей к основному ограждению учреждению, был перехвачен беспилотный летательный аппарат», – рассказали ФАН в ведомстве.

Там уточнили, что при помощи квадрокоптера уроженец Таджикистана пытался перебросить в колонию два телефона. О соответствующих намерениях силовикам после задержания рассказал сам правонарушитель.

По данным республиканского УФСИН, всего в декабре сотрудники уголовно-исправительной системы Дагестана обнаружили и изъяли 60 средств сотовой связи, более семи литров спиртных напитков, а также около 20 грамм наркотических средств и психотропных веществ, которые граждане пытались перебросить заключенным. При этом большая часть таких правонарушений приходится на родственников осужденных.

«В результате проведенной работы выявлено шесть случаев совершения гражданскими лицами уголовных преступлений и административных правонарушений. Основными нарушителями являются родственники осужденных», – сообщили в службе.

В управлении ФАН также рассказали о других попытках пронести крупные партии телефонов. В течение года правоохранителям удалось выявить не менее двух таких случаев.

«В июле был зарегистрирован факт проноса крупной партии средств мобильной связи. При досмотре автотранспорта в исправительной колонии №2 среди производственных материалов в доске фанеры было обнаружено около 40 мобильных телефонов. В октябре нашими сотрудниками была пресечена попытка доставки крупной партии средств сотовой связи на режимную территорию СИЗО №1 путем переброса. Правонарушителя задержали, при нем обнаружили 20 телефонов, зарядные устройства и наушники», – рассказали в УФСИН.

В пресс-службе управления пояснили, что подобные правонарушения квалифицируются по статьям административного и уголовного кодексов. Так, уголовная ответственность наступает при выявлении фактов передачи наркотических веществ.

«За передачу запрещенных предметов предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. За пронос средств мобильной связи – это административные меры наказания, за передачу наркотиков или психотропных веществ – уголовные. Был случай, когда в колонию пытались провезти наркотики в консервных банках. По данному факту возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время расследуется», – объяснили в ведомстве.

Ранее ФАН сообщал об изъятии телефона у прибывшего в читинское СИЗО обвиняемого. Мужчина спрятал мобильник в естественной полости тела.