Психологи бесплатно помогают людям пережить пандемию

Саранск, 27 декабря. Как найти в себе силы пережить потерю близкого человека? Как побороть свой страх перед болезнью? Как можно поддержать родных, которые ежедневно сталкиваются с десятками больных и потенциально зараженных людей? Ответить на эти вопросы могут бесплатно психологи на портале «Мы рядом 2020».

«Проект создан в порыве помочь другим. Несколько психологов объединились для благой цели и открыли площадку. К группе энтузиастов примкнул и я. Ведь людям сейчас очень сложно, их нужно оздоравливать», — рассказал ФАН о миссии специалистов участник проекта, саранский психолог Вадим Самылин.

В числе получателей помощи — медики. Психологов потрясла история медсестры из Италии. Она заразилась COVID-19 и так сильно боялась передать болезнь другим, что не смогла самостоятельно справиться с проблемой.

Специалисты помогают семьям врачей и тем, кто потерял работу, также беременным и старшему поколению.

«Мы начали затрагивать очень важную тему — учитель в пандемию. Врачей все хвалят, а про педагогов незаслуженно забыли. Они сейчас находятся в очень сложной ситуации», — добавил Вадим Самылин.

Психологи не игнорируют обращения пользователей Сети и по другим вопросам. Наоборот, просят не оставаться один на один с проблемой. Помощь могут получить пациенты с алкогольной и наркотической зависимостью, а также их родственники.

Недавно психолог Вадим Самылин рассказал ФАН, как правильно бороться со страхом заражения коронавирусом.