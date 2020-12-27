Обман и маркетинг: диетолог раскритиковал россиян за таблетки для похудения

Таблетки для похудения — это обман и маркетинговая уловка. Об этом в комментарии ФАН заявил известный диетолог, основатель и владелец «Клиники коррекции веса доктора Ковалькова» и профессор кафедры диетологии РУДН Алексей Ковальков.

Врач объяснил, что сбрасывать вес нужно постепенно, ведя здоровый образ жизни, а не надеяться на стремительный результат к новогодним праздникам. Он категорично утверждает, что правильно питаться нужно круглый год, особенно тем, кто жалуется на лишний вес, и Новый год здесь — не исключение.

«Жрать меньше надо! Вы весь этот год вели здоровый образ жизни, питались правильно, посещали спортзал? Нет? Тогда всего один день может что-то изменить в вашей жизни?!», — отметил Ковальков.

Также диетолог высказался о людях, которые имеют тенденцию заметно поправляться во время зимних каникул и пытаются избавиться от лишних килограммов, прибегая к помощи опасных для организма таблеток для похудения.

«Ну и бог с ними, это их личное дело. Они же знают, что у них такая конституция тела. Если люди для похудания используют таблетки, снижающие аппетит, значит, это осознанная необходимость. Таблетки — обман! Полная ерунда и маркетинговый ход», — сказал он.

Также во время новогодних празднований важно не забывать о правилах употребления алкоголя, ведь большое количество спиртных напитков и обилие яств грозят различными заболеваниями и даже смертельным исходом. Ранее гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова в интервью ФАН рассказала, чем лучше закусывать алкоголь.