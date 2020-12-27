​​​​​​​Пьяный турок с мечом напал на прохожих в Стамбуле

Стамбул, 27 декабря. Пьяный мужчина с мечом напал на прохожих в мегаполисе Турции, пишет издание Milliyet.

Инцидент произошел накануне на улице Ферхат Паша. Знакомые посадили подвыпившего Эмра в такси и попросили водителя доставить его домой. Шофер выполнил заказ и вернулся на стоянку.

Спустя полчаса пьяный турок пришел к таксисту с мечом в руке и начал размахивать им в разные стороны. Очевидцы попытались успокоить буйного мужчину, но получили ранения разной степени тяжести.

Свидетели вызвали на место ЧП экстренные службы. Полицейским пришлось применить огнестрельное оружие, чтобы обезвредить злоумышленника и задержать его. Медики госпитализировали всех пострадавших.

Сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию инцидента. В частности, они устанавливают причины нападения на прохожих с мечом. В отношении арестованного возбуждено уголовное дело. Ему грозит тюремное заключение.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что два человека пострадали в результате драки враждующих семей в Турции.