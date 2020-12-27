Топ-5 секс-скандалов российского шоу-бизнеса 2020 года

Личная жизнь знаменитостей всегда находится под прицелом фото- и видеокамер. Если от папарацци еще можно как-то спрятаться, то от хакеров, увы, нет спасения. Поэтому в Сети то и дело появляются интимные подробности жизни звезд, что не всегда вызывает одобрение со стороны публики. ФАН вспомнил самые яркие секс-скандалы уходящего года.

Михаил Скипский и несовершеннолетние школьницы

Игрок клуба «Что? Где? Когда?» оказался в центре жаркого скандала в середине лета 2020 года. Тогда Михаила Скипского обвинили в домогательствах к несовершеннолетним школьницам. Виной таким серьезным обвинениям послужил пост журналистки Екатерины Арениной. По словам девушки, Скипский зазывал ее к себе домой и пытался поцеловать, когда та еще училась в школе. Как отметила Аренина, Скипский преподавал географию. Девушка была не единственной, кто пострадал от домогательств педагога.

С тех пор минуло около 10 лет, но подробности отношений обладателя «Хрустальной совы» с несовершеннолетними вскрылись только сейчас.

Наверное, относиться к этому нужно, как российский журналист, публицист Анатолий Вассерман. Он заметил, что в России все активнее развивается мода на харассмент, а бездоказательным обвинениям просто так верить нельзя.

Алексей Глушко (Тарзан) и его любовницы

Секс-скандал, который разгорелся в семье знаменитого стриптизера Сергея Глушко и певицы Наташи Королевой, долгое время не сходил с первых страниц СМИ. То и дело появлялись новые подробности похождений Тарзана.

Сначала он был уличен в сексуальной связи с начинающей актрисой Анастасией Шульженко. В свою очередь, девушка, чтобы подлить масла в огонь, сообщила о своей беременности на одном из телешоу.

Не успел Тарзан отойти от ситуации с Шульженко, как на авансцену скандала с изменами стриптизера вышла новая героиня — актриса Ксения Чернова. Затем в Сети появились подробности и о других похождениях Глушко.

Остановила эту кутерьму секс-скандалов сама Королева, заявив, что верит мужу и не собирается подавать на развод. Супруги уехали от прессы, журналистов и скандалов в отпуск.

Инстасамка и ее интимное видео

Даша Зотеева, она же Инстасамка, — персона скандальная и довольно известная в блогосфере. Своей популярности 20-летняя девушка обязана хайпу, вульгарному поведению и пикантным скандалам, которые не редко сама же и разжигает. В общем, эта мадам идет на все, лишь бы о ней говорили.

Так, весной 2020 года взору пользователей Сети было представлено интимное видео, главными героями которого стали сама Инстасамка и ее молодой человек Олег. В своем блоге Зотеева сообщила, что стала жертвой хакеров. Однако потом ходили слухи, что Дарья сама попросила коллег по цеху выложить скандальное домашнее видео в Сеть с целью «хайпануть».

Чуть позднее, в сентябре, Инстасамка разозлила пользователей Сети провокационным снимком. В своем Instagram она выложила обнаженное фото в постели.

Николай Цискаридзе и его лже-любовник

В середине осени 2020 года в центре громкого скандала оказался российский артист балета, педагог Николай Цискаридзе. В Сети появилось видео, на котором человек, с виду напоминающий Цискаридзе, занимается любовными утехами с мужчиной.

Фанаты народного артиста тут же встали на защиту своего кумира. Многие полагают, что скандальные материалы, порочащие репутацию танцовщика, распространили его недоброжелатели, чтобы тот покинул свой пост.

Представители артиста вовремя опровергли все домыслы и сообщили общественности, что на видео не Цискаридзе. Они призвали прекратить распространять слухи.

Александр Дзюба и его любовь к себе

Венчает топ звездных скандалов пикантный момент с футболистом Александром Дзюбой. Секс-скандал со спортсменом настолько взбудоражил публику, что случившееся обсуждали на федеральных каналах. Более того, мнение об интимном видео Дзюбы спросили даже у самого президента Владимира Путина на его пресс-конференции.

Начало ноября выдалось для капитана петербургского «Зенита» жарким. В Сеть попало видео интимного характера, где форвард занимается самоудовлетворением.

Как оказалось, посодействовала такой антипопулярности блогер Наталья Веретенникова, с которой, судя по всему, футболист вел личную переписку.

На защиту спортсмена встали известные звезды шоу-бизнеса, многие общественные деятели и блогеры. Кто-то выставлял в Сеть свои обнаженные фото в поддержку спортсмена, кто-то поддерживал словесно.

Наверное, каждый герой из этого списка что-то вынес для себя из той ситуации, в которой оказался, и сделал выводы.