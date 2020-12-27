Идеальная либеральная демократия — новая форма фашизма. Колонка Голоса Мордора



В Сети всплыла одна замечательная цитата «журналиста-расследователя», главреда информационной помойки Insider Романа Доброхотова. Вроде не особо старая, от февраля этого года. Касается фраза все той же извечной темы: что есть демократия? И Доброхотов легко и играючи отвечает на этот вопрос:

«Демократия — это не власть большинства. Власть большинства — это тоталитаризм. Власть необразованного, серого, запуганного, ксенофобского большинства, вот это то, что сейчас происходит у нас, здесь, но у нас авторитаризм пока еще, — это тоже власть большинства».

Роман Доброхотов — истинный «демократ». Как, к примеру, и другая известная в медийном мире персона — Евгения Альбац. Она тоже недавно отличилась заявлением, совместив его с поздравлением на иудаистский праздник Ханука:

«Это праздник либеральной демократии! Победы меньшинства над абсолютным большинством!»

Вообще в последнее время сильно обострились дискуссии на тему, что же есть демократия. Наверное, потому, что кое-кого перестало устраивать классическое понятие, которое подразумевало власть большинства при соблюдении прав меньшинств. Меньшинствам уже мало просто прав. Любым меньшинствам — политическим, этническим, сексуальным. Они хотят власти. И не просто власти, а власти абсолютной. Именно поэтому и появляются такие цитаты от истинных российских «демократов». Благо и пример имеется, заокеанский. Там-то демократию уже давно и успешно трансформировали (вспомните слова Владимира Путина про трансформеров) в нечто, что совершенно не учитывает интересы огромной группы людей. К какому-то более-менее классическому варианту демократию пытался вернуть Дональд Трамп, но он оказался буквально сожран теми же самыми представителями меньшинства. Ну да ладно, мы не будем улетать далеко за океан, а посмотрим на «новую демократию» на тех территориях, что нам исторически и географически ближе.

В цитате Доброхотова следует обратить внимание на один важный момент — на то, как он видит большинство — необразованным, тупым быдлом, которому власть нельзя давать по определению. Никакую власть. Власть должна принадлежать только «людям со светлыми лицами». Уж они точно знают, как надо управлять всем этим быдлом, а говоря прямо, — держать его в стойле. Нет, не думайте, что эта власть будет нежной и либеральной. Они только называют себя либералами, но на самом деле их мечта — и есть абсолютный тоталитаризм, в высшей его форме.

Именно диктатура репрессивная, можно сказать, фашистская. Вы, наверное, и так заметили, что все эти либералы, мечтающие о священной истинной демократии, не терпят никакого инакомыслия. Своих оппонентов они готовы сожрать, закидывать камнями, сжигать на кострах. Они и не скрывают своих намерений, благо в той России, которую они называют тоталитарной и диктаторской, говорить о своих «хотелках» можно открыто как в социальных сетях, так и в многочисленных оппозиционных СМИ. При этом постоянно ноя, что в стране нет никакой свободы слова.

И я почему-то уверен, что, дорвись эта кодла до власти, тот самый «красный террор», который большевики устроили вскоре после революции, покажется детской сказочкой в сравнении с тем, что готовят России «адепты абсолютной свободы». Впрочем, и наследственность тоже сыграет свою роль. Многие из нынешних «революционеров» — потомки революционеров тех лет, а другие — дети и внуки самой сгнившей части советской элиты.

Вспомните недавний спор Венедиктова и Альбац о своих предках. Хочу лишь заметить, что «красный террор» появился все же не на пустом месте и, несмотря на всю его жестокость и кровавость, имел под собой какие-то основания. По крайней мере, противостоящая сторона занималась примерно тем же самым. Но нынешние «пламенные революционеры» слишком уж сильно измельчали, руководствоваться они будут только местью и нестерпимым желанием закрыть рты всем несогласным. Да и простому народу, который эти персонажи считают быдлом, тоже не поздоровится. Любые протестные акции будут подавляться примерно так, как это было сделано «демократами» в Москве в 1993 году.

Кстати, цветные революции хорошо вписываются в логику «новой демократии». Отличный инструмент легитимизации власти меньшинств, которые эти революции и устраивают: нахрапом, наглостью, ложью, при мощной поддержке из-за рубежа. Эти «революции» не имеют ничего общего с настоящими, когда против власти встает народ. Тут все устроено так, что подавляющее большинство, которое против подобных методов смены власти, попросту ничего не сможет сделать. Затыкание ртов начинается уже в самом процессе революции, с помощью массированных атак подконтрольных СМИ на власть и силовиков, которые пытаются противостоять беспорядкам. Во время цветной революции никто и не думает спрашивать мнение народа, потому что устроителям подобных переворотов на обычный народ плевать.

Ну и в заключение замечательная история о том, как одна немецкая журналистка не может понять, почему народ в России не поднимается из-за «отравления» Навального. Фрау в шоке: почему на такую мощнейшую историю с политиком высоченного уровня, которого знает весь мир, людям в России просто плевать. Фрау строит предположения, разумеется, нелепые, что народ молчит от того, что боится путинской диктатуры. И даже представить себе не может истинное положение дел, — что подавляющему большинству россиян на Навального до лампочки. Плевать в разных диапазонах — от нейтрального до искренней ненависти.

Да, в России — демократия, пусть она и не устраивает либеральных хомяков. И за Путина голосует подавляющее число избирателей, а «Единой России» приходится буквально драться с другими партиями, что мы обязательно увидим на следующих выборах, которые обещают быть динамичными и интересными. Но только народ России никогда не проголосует за тех, кто хочет снова утянуть его в тот ад, что был в 90-х, а то и хуже. За тех, кто в открытую говорит о расчленении страны. И, конечно же, за тех, кто называет его «тупым, необразованным, ксенофобским быдлом». Господа «оппозиционеры», вы закапываете себя сами, без всякой помощи власти. И по большому счету туда вам и дорога.