Банк России разработал закон для защиты неопытных инвесторов

Москва, 27 декабря. Российский финансовый регулятор определил ряд ограничений продажи рисковых активов инвесторам без опыта. Мера призвана защитить новых игроков рынка от потери средств.

Повышенный интерес россиян в биржевому рынку потребует введения новых мер регулирования. ЦБ представил обновленные правила, которые защитят накопления граждан от недобросовестных брокеров. При этом большая часть ценных бумаг останется доступной неопытным инвесторам без ограничений.

Приостановить сделку по покупке финансового продукта регулятор сможет в том случае, если инвестор не имеет необходимой категории. Также основанием для отказа в операции станет деятельность посредника, который не стал информировать клиента об особых условиях - высокой комиссии при покупке продукта или смежных рисках. С апреля 2021 года Банк России начнет проводить тестирование инвесторов для присуждения им квалификации.

Аналитики ЦБ ранее зафиксировали повышение числа выданных в России микрозаймов. Активность банковского сектора поддержали предприниматели.