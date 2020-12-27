Аналог вылечившего Трампа от COVID-19 препарата могут разработать в России

Москва, 27 декабря. Препарат для лечения COVID-19 на основе моноклональных антител могут разработать в России, аналогичным лекарством лечился от коронавирусной инфекции президент США Дональд Трамп.

Грант на разработку препарата получил Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

«Это моноклональные антитела, фактически те антитела, которые защищают [от вируса и находятся] в плазме переболевших, только которые будут получаться генно-инженерным способом вне организма человека и в концентрированном виде», — цитирует директора Центра Александра Гинцбурга ТАСС.

По словам ученого, о положительных результатах можно будет говорить к осени или к концу следующего года. Гинцбург также отметил, что центр работает над вакциной, которая будет защищать от гриппа и нового коронавируса.

Ранее Минздрав РФ разрешил применять разработанную центром имени Н. Ф. Гамалеи вакцину «Спутник V», чтобы прививать граждан старше 60 лет. Об этом заявил глава здравоохранительного ведомства Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-24». Результаты экспертизы показали безопасность и эффективность вакцины для лиц пожилого возраста, уточнил министр.