Полиция расследует махинации с поставками вакцины от COVID-19 в США

Нью-Йорк, 27 декабря. Полиция штата Нью-Йорк (США) начала расследование в связи с информацией о том, что сеть медучреждений Parcare могла получить вакцины от коронавируса мошенническим путем.

По словам главы департамента здравоохранения штата Нью-Йорк Говарда Цукера, предположительно, сеть медучреждений в округе Ориндж предлагала полученные мошенническим путем вакцины от COVID-19 частным лицам и поставляла в собственные больницы в других частях штата.

«Это является нарушением плана властей штата, согласно которому вакцину первыми получат работники сферы здравоохранения, а также постояльцы и сотрудники домов престарелых», — подчеркнул Цукер.

Глава департамента здравоохранения отметил, что ведомство будет сотрудничать с полицией в уголовном расследовании, и все причастные к этой схеме ответят за свои действия «по всей строгости закона».

По данным СМИ, сеть Parcare включает шесть больниц, в том числе два учреждения в городе Нью-Йорк. Мошенничество могло быть совершено с крупной партией вакцины от американской компании Moderna.

Ранее первые попытки мошенничества с вакцинами от новой коронавирусной инфекции были выявлены в Германии. Злоумышленники рассылают фальшивые приглашения на прививку, требуя за прохождение вакцинации до шести тысяч евро.