Двое пациентов с COVID-19 моложе 30 лет скончались в Новосибирской области

Новосибирск, 27 декабря. Еще семь новых случаев смерти среди пациентов с коронавирусом зафиксированы в Новосибирской области. Среди них двое пациентов моложе 30 лет, передает оперативный штаб.

Умершими оказались два молодых человека — 23 и 26 лет. Вместе с ними за минувшие сутки с диагнозом COVID-19 скончались трое мужчин и две женщины. Всем пациентам было от 60 до 84 лет. С начала пандемии в регионе зафиксировали более 900 летальных случаев.

За прошедшие 24 часа в области выявили 160 новых эпизодов заражения. За время распространения инфекции местные врачи зарегистрировали свыше 27 тыс. инфицированных, из которых почти 1,6 тыс. несовершеннолетние. Более 23 тыс. жителей региона победили вирус и были освобождены из-под медицинского наблюдения.

Ранее правительство Приморского края уведомило о выздоровлении 112 сограждан. За сутки еще 239 человек получили положительный результат теста на COVID-19.