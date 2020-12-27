Названа ключевая особенность новой снайперской винтовки США

Вашингтон, 27 декабря. Американское военное издание The National Interest раскрыло особенности новой снайперской винтовки MRAD MK22.

Это устройство избавит военнослужащих от необходимости во время боя использовать различные виды оружия, поскольку MRAD MK22 является универсальной платформой и позволяет использовать различные калибры, сообщает пресса.

Поэтому она отлично подходит для полевых и неблагоприятных условий, где нет возможности обратиться к оружейникам, отмечают специалисты. Также использование такого комплексного орудия позволит сократить затраты на техническое обслуживание и производство запчастей: снайперским группам не нужно будет устанавливать несколько уникальных платформ для различных нужд, ее удастся заменить одной многофункциональной винтовкой MRAD MK22.

Американские военные взялись дорабатывать также армейские радиостанции, как ранее сообщал ФАН. После модернизации их собираются использовать в операциях, чтобы лучше противостоять потенциальным атакам со стороны России и Китая. Старые системы, по мнению экспертов США, слишком легко обнаружить оснащенному противнику.