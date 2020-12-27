Ученые обнаружили микропластик в воздухе над Атлантическим океаном

Вашингтон, 27 декабря. Ученые обнаружили, что загрязнение Атлантического океана гораздо масштабнее, чем считалось ранее: микропластик обнаружен даже в воздухе над водой.

Микропластик — это частицы пластика, которые из-за своих размеров и небольшого веса очень быстро переносятся ветром по водной поверхности. Также они легко проникают в воздух и атмосферу, откуда вновь возвращаются в океан, но в абсолютно другую его часть, сообщает Communications Earth and Environment.

Нахождение в атмосфере пагубно влияет на состав пластиковых частиц, поскольку ультрафиолет повышает его токсичность. После длительного нахождения под солнечными лучами элемент становится ядовитым, проливается в океан вместе с дождем и отравляет воду. Ученые подчеркивают, что частица даже после распада не становится безвредна для среды, становясь частью планетарного цикла в воздушной среде.

Ранее ФАН сообщал, что ученые разочаровались в «экологическом чуде» после пандемии. По прогнозам, количество загрязнений должно было уменьшиться из-за уменьшения производства. Исследования показали, что показатели не изменились, а в некоторых городах даже стали выше из-за электропотребления жителей на карантине.