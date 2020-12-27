Синоптик Вильфанд рассказал о «нескучной» погоде в регионах РФ на Новый год

Москва, 27 декабря. Погода до Нового года и в саму праздничную ночь в регионах России будет «нескучной». В европейской части страны температура превысит норму, сообщили в Гидрометцентре.

30 декабря ожидаются осадки в виде мокрого снега, усилится ветер, 31 числа ситуация сохранится, поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В ночь на 1 января температура воздуха будет варьироваться от минуса двух до плюс двух градусов. Необычная ситуация сложится и в Петербурге. Перед Новым годом температура воздуха днем опустится до минус четырех градусов, затем ожидается потепление.

«30, 31 декабря и 1 января температура будет выше нормы на 6-8 градусов. Осадки в виде дождя 31 декабря пойдут с большой вероятностью», — сообщил Вильфанд.

Антициклон усилится к новогодней ночи в Западной Сибири. Жителей региона ждет небольшое потепление до минус 12 градусов, однако с 31 декабря на 1 января отметка на термометре вновь опустится до минус 25 градусов, сообщает РИА Новости.

Синоптики ранее рассказали, когда мощный циклон «Грета» покинет территорию Мордовии. Погодное явление принесло с собой метель и много снега, но уже теряет силу.

Россиянам ранее посоветовали обеспечить аптечку двумя важными лекарствами к новогодней ночи. Врачи советуют тщательно следить за количество съеденного и выпитого за праздничным столом, чтобы не прибегать к препаратам, сообщает RT.