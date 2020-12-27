Канадские медики выявили два случая заражения новой мутацией коронавируса

Оттава, 27 декабря. Медики обнаружили в канадской провинции Онтарио два случая заражения новым штаммом коронавируса.

Об этом говорится в заявлении правительства региона. Ранее такую мутацию выявили в Великобритании. Пара зараженных живет в районе Онтарио Дарем, на востоке Торонто. Сейчас известно, что они в последнее время никуда не путешествовали. Сейчас больные самоизолируются, о чем пишет RT.

Глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок в середине декабря доложил о выявлении нового штамма коронавируса. Он может быть связан с быстрым распространением инфекции на юго-востоке Англии.

Новый штамм коронавируса, ранее обнаруженный в Британии, выявлен в Ирландии. Инфекцию идентифицировали вирусологи Дублинского университетского колледжа.