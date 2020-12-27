ПФР призвал россиян определиться с переводом накоплений до 31 декабря

Москва, 27 декабря. Пенсионный фонд России (ПФР) призвал граждан определиться с переводом пенсионных накоплений в новый фонд до 31 декабря.

Прием заявлений о переводе накоплений россиян ПФР завершил еще 1 декабря. За 11 месяцев подано 128,5 тысячи заявлений. Сейчас гражданам дают шанс изменить решение, если это требуется.

«Для этого необходимо подать уведомление в Пенсионный фонд России, лично обратившись в любую клиентскую службу фонда или через портал госуслуг. В последнем случае уведомление потребуется заверить усиленной электронной подписью», — говорится на сайте организации.

Решивших досрочно перевести средства граждан ПФР проинформировал о риске лишиться инвестиционного дохода. В результате не переходить раньше срока в новый фонд решили 10% таких россиян.

В ПФР напомнили, что уведомления о последствиях преждевременной смены пенсионного фонда действуют с прошлого года. Также был ограничен список каналов, через которые подаются заявления о переводе накоплений.

Благодаря этому доля досрочных переходов с потерей средств по итогам прошлого года сократилась до 60,5% по сравнению с 95,8% в 2018 году. Потери россиян из-за досрочного перевода накоплений оказались наименьшими по сравнению с предыдущими переходными кампаниями.

Ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что институт накопительных пенсий может быть законодательно упразднен в течение трех лет. Банкир отметил, что вопрос о размораживании накопительной части пенсии сейчас не обсуждается.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала полный отказ от накопительной части пенсии нелепостью, сообщает телеканал «360». По ее словам, во всех странах мира, где заботятся о гражданах, такой продукт имеет право на существование.