Чаще всего невыездными становятся должники по кредитам, алиментам и ЖКХ

Москва, 27 декабря. Россиян чаще всего ограничивают в праве выезда за границу из-за долгов по кредитам, алиментам и ЖКХ, сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

На 1 декабря в России действовало 4,1 млн постановлений о временном ограничении права должников на выезд из страны. Это на 20% (700 тысяч постановлений) больше, чем на 1 декабря 2019 года.

«Наиболее часто ограничение права на выезд должника из Российской Федерации применяется в отношении лиц, имеющих задолженности по алиментным платежам, кредитным платежам и за жилищно-коммунальные услуги», — цитирует ФССП ТАСС.

Всего за 11 месяцев текущего года было вынесено 8,3 млн соответствующих постановлений. К началу декабря невыездные должники погасили долги в общей сложности на сумму 41,5 млрд рублей.

Ранее телеканал «360» сообщил, что группа телефонного обслуживания должников заработала в Главном управлении ФССП по Московской области. По телефону можно получить информацию о наличии или отсутствии исполнительных производств в отношении должника.