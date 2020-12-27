Россиянам рассказали об опасности изготовленной в декабре икры

Москва, 27 декабря. Красная икра является популярным товаром в предновогодние дни, растет и количество контрафактной продукции на прилавках. Как купить качественный товар, рассказали в Роскачестве.

Потребителю важно обратить внимание на срок производства икры. Если указан декабрь, то это, скорее всего, подделка, или же продукт был заморожен предварительно, пояснил директор департамента исследований Роскачества Людмила Буслаева агентству «Прайм».

Лучшим сроком производства является период с мая по октябрь, так как это сезон вылова. На упаковке также должна быть маркировка «ГОСТ», а продукт должен быть родом с Камчатки или Сахалина.

«Необходимо проверить, выбит ли номер на банке наружу, а не внутрь. На производстве делают именно так», — добавила эксперт.

Икра от браконьеров также опасна тем, что они могут добавить в продукт вредный и запрещенный в России консервант уротропин. Поэтому лучше не покупать икру на развес и на улицах. Качественный продукт стоит искать в супермаркетах или рыбных магазинах, подытожила Буслаева.

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