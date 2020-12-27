Иммунолог объяснил, что делать в случае заражения члена семьи коронавирусом

Москва, 27 декабря. При появлении у кого-то из членов семьи насморка, кашля, температуры и других признаков ОРВИ, домочадцам следует принять меры, чтобы не заразиться коронавирусом.

Меры предосторожности необходимы, даже если еще непонятно, заболел человек COVID-19 или обычной простудой. Для этого нужно перейти на противоэпидемический режим, сообщил врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире радио Sputnik.

«В общих комнатах лучше надевать маски и проветривать чаще квартиру сквозняком. Также нужна влажная уборка пола и поверхностей с любым домашним дезинфицирующим средством, которое пригодно в быту. Делать это нужно раза два в день», — пояснил специалист.

Необходимо как можно скорее вызвать врача на дом и сделать больному тест на коронавирус. Анализ понадобится и остальным домочадцам, так как неизвестно, как давно человек выделяет вирусы.

По возможности больного лучше поместить в отдельную комнату и исключить совместные приемы пищи до получения результатов теста. Посуду можно не обрабатывать, достаточно мыть горячей водой с обычным средством.

Вирусолог ранее назвал главную отличительную особенность нового штамма коронавируса, обнаруженного учеными из Великобритании. Она заключается в его повышенной заразности.