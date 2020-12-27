Кинолог предупредил о вреде еды с праздничного стола для собак

Москва, 27 декабря. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, чем еда с праздничного стола вредна для собак.

По его словам, опасной для собаки может быть копченая, острая, жареная и жирная пища с праздничного стола. Жареное мясо, оливье, селедка под шубой, бутерброды с икрой и другие блюда, в том числе содержащие лук и чеснок, не подходят для питомца.

Голубев напомнил, что собаке нельзя давать кости со стола, так как животное не в состоянии их переварить. Трубчатые кости собака разгрызает на мелкие осколки, которые способны прорезать стенки кишечника.

Продукты с содержанием шоколада наносят желудку и другим органам питомца необратимый вред. Виноград и изюм у собак нередко становятся причиной острой почечной недостаточности. Гранат содержит танины, которые могут привести к болезням сердца и нарушениям функций органов желудочно-кишечного тракта.

«Чтобы празднование Нового года не омрачилось пищевым отравлением собаки, внимательно следите за вашим любимцем. Не позволяйте ему брать еду со стола и заранее предупредите гостей, чтобы они не кормили собаку с праздничного стола. Иногда даже маленький кусочек может стать причиной плохого самочувствия животного», — цитирует кинолога РИА Новости.

Ранее эксперт рассказал, как отказаться от «вкусных вредностей» и поменять образ жизни, сообщает Infox.ru. По словам специалиста, от еды зависят настроение, внешний вид, самочувствие и даже запах.