Путин поблагодарил сотрудников МЧС за вклад в борьбу с COVID-19

Москва, 27 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя и поблагодарил их за вклад в борьбу с пандемией.

Путин оценил зарубежную деятельность российских спасателей и напомнил, что за три десятка лет службы успешно осуществилось более 500 операций в других странах. Это является одним из самых главных успехов и самых важных направлений работы, заявил глава государства.

«Во всем мире знают, что Россия поможет, направит своих спасателей, специалистов туда, где особенно тяжело, доставит самое необходимое», — заявил Путин.

Этот год выдался особенно напряженным — пандемия и напряженная обстановка в Нагорном Карабахе требовала максимальной мобилизации сил российских специалистов МЧС, отметил президент.

Недавно стало известно, привился ли президент от коронавируса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что этого еще не случилось, но как только до Путина дойдет порядок вакцинации — он сообщит о процедуре, информирует ФАН.