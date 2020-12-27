Военные раскритиковали Зеленского за слова о всеобщей мобилизации

Киев, 27 декабря. Украинские военнослужащие раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за слова о готовности мобилизовать мужчин и женщин для тотальной войны с Россией.

Зеленский заявлял, что возможное нападение РФ со стороны Крыма на Украину спровоцирует большую войну. В такой ситуации, по его словам, в стране будут мобилизованы и мужчины, и женщины, сообщает портал Infox.ru.

Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий К., сообщил местному изданию, что заявления главы государства являются признаком непрофессионализма и паники властей, которые готовы «бросить в мясорубку всех подряд». По его мнению, высказывание президента сделано «для пафоса».

«Заявления о всеобщей мобилизации — лишь свидетельство того, что у действующего президента в военных советниках какие-то левые люди. Либо Зеленский просто не понимает, что такое всеобщая мобилизация», — подчеркнул украинский военный.

Капитан запаса Алексей К. напомнил, что Зеленский не служил в армии и не понимает, что такое война и войска. Военный подчеркнул, что месяц уходит на курс молодого бойца, а для получения воинской специальности требуется около года. Он подчеркнул, что «воюют не числом, а умением» и в бою люди без опыта — «огромная обуза». Разговоры о тотальной мобилизации капитан запаса считает бредом.

Старший лейтенант ВСУ Сергей Ч. напомнил, что «никудышность» подобных затей на Украине продемонстрировал опыт прошлых мобилизаций.

«Армия мобилизованных по всеобщему принципу — это армия поражения и анархии. Чтобы заставить воевать мобилизованных, нужно заградотряды ставить позади», — заявил офицер.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер ранее заявил, что слова Зеленского о мобилизации являются популизмом. Зеленский затронул военно-политическую тематику для поднятия рейтинга, считает эксперт.