Вакцинация российским «Спутником V» начнется 29 декабря в Аргентине

Буэнос-Айрес, 27 декабря. Вакцинация от коронавируса российской вакциной «Спутник V» начнется в Аргентине во вторник, 29 декабря, сообщила пресс-служба аргентинского президента Альберто Фернандеса.

Фернандес провел совещание с губернаторами, на котором проинформировал их о том, что в понедельник, 28 декабря, завершится доставка препарата во все провинции Аргентины.

«Идея состоит в том, чтобы к осени (весна в северном полушарии. – Прим. ФАН) иметь большую часть населения в зоне риска вакцинированной, это моя цель», — подчеркнул президент Аргентины.

Ранее руководитель разработавшей одну из вакцин от коронавируса немецкой компании BioNTech Угур Шахин заявил, что взять пандемию под контроль можно будет не ранее лета будущего года, сообщает Infox.ru. Бизнесмен оговорился, что для этого нужно активно применять разработанную компанией вакцину.

Как сообщал ФАН, вакцинация граждан от коронавируса препаратом от концерна BioNTech – Pfizer началась в странах Европы 27 декабря. Независимо от численности населения, все страны ЕС получили партии вакцины по 9750 доз.